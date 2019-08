”Silloin ei kaipaa suomalaisten rahojakaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Arto Satosen mukaan viesti Unkarin pääministerille on oikea.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää positiivisena, että Suomi edistää tavoitetta oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen sitomisesta EU-tukirahoitukseen. Satonen kirjoittaa aiheesta Twitterissä.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) on todennut, että Suomen on jatkettava neuvotteluja siitä, kuinka EU-varojen vastaanottaminen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen voitaisiin kytkeä tiiviimmin yhteen. Hänen mukaansa Suomen tavoitteena on saada aikaan tasapainoinen ja tehokas mekanismi, jossa EU:n rahoitus kytketään oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

– Kerrankin olen Antti Rinteen kanssa samaa mieltä. Viesti Orbanille on oikea. Nettomaksajillakin on rajansa. Jos ei ole halukas noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta, niin silloin ei kaipaa suomalaisten veronmaksajien rahojakaan, Satonen tviittaa.

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps.) vastaa Satosen tviittiin kysymällä, ”Mielestäsi on nato-option kannalta fiksua suututtaa naton jäsenmaita?”

– Onko sinusta oikein jakaa suomalaisten veronmaksajien rahaa niille, jotka ei noudata pelisääntöjä?, Satonen vastaa.

Kerrankin olen Antti Rinteen kanssa samaa mieltä. Viesti Orbanille on oikea. Nettomaksajillakin on rajansa. Jos ei ole halukas noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta, niin silloin ei kaipaa suomalaisten veronmaksajien rahojakaan. #oikeusvaltio #eu #unkari — Arto Satonen (@artosatonen) August 1, 2019

Onko sinusta oikein jakaa suomalaisten veronmaksajien rahaa niille, jotka ei noudata pelisääntöjä? — Arto Satonen (@artosatonen) August 1, 2019