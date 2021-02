Petteri Orpo on kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja.

Hyvinvointi on rakennettu markkinatalouden ja oikeistolaisen ideologian hedelmillä, kirjoittaa Petteri Orpo.

Kuntavaaleihin on 10 viikkoa aikaa. Ne ovat Suomen tärkeimmät vaalit, sillä kuntien ja kaupunkien valtuustot päättävät kaikkien meidän arkeamme muovaavista asioista. Kokoomuksen viesti kuntavaaleissa on, että sydän on oikealla. Mitä sillä tarkoitamme?

Kaikki puolueet pyrkivät hyvään. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvinvoinnin pahoinvoinnilla korvaisi? Useimmat meistä pitävät nykyisen kaltaista hyvinvointia itsestään selvänä jatkumona. Monet eivät koe, että se olisi millään tavalla uhattuna.

Ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia, ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei sosiaaliturvaa – eikä juuri mitään muutakaan inhimillistä, humaania, lämmintä ja vastuullista. Ilman toimivaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakkasesta saisi lämpöä hakea. Siksi sydän on oikealla.

Kaikki ne maailman parhaat julkiset palvelut, mitkä vasemmisto on yrittänyt itselleen omia, on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ideologian helmillä. Ilman toimivaa markkinataloutta olisimme sekä henkisellä että taloudellisella keskiajalla, niin kaukana yhdenvertaisuudesta kuin pippuri kasvaa.

Vastaus yhteisiin haasteisiimme ei ole se, että uskaltaa työntää kätensä syvälle yhteiseen kirstuun. Enemmänkin se, että tekee töitä sen eteen, että kirstussa kiiltää muukin kuin messinkinen pohja. Yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja.

Se taas tarkoittaa Ilmarille päiväkotipaikkaa kotikulmilta, Lauri-vaarille kuuntelevia korvia, Irmelille sytostaattihoitoa, toimivaa ojarumpua, sekakuorolle harjoittelutiloja, Eemelille vieroituspalveluja ja naapurin Lissulle työttömyysturvaa sekä koulutusta uuteen työhön.

Me emme ainoastaan puhu kauniita ja pyri hyvään, vaan ryhdymme toimeen ja teemme hyvää. Siksi sydän on oikealla. Satoi tai paistoi.

Vaaleissa mitataan luottamusta. Luottamusta ehdokkaisiin, puolueisiin sekä kunnissa ja kaupungeissa tehtyihin päätöksiin. Uskallan väittää, että kokoomus on menestynyt aiemmissa kuntavaaleissa siksi, että me otamme kuntapolitiikan tosissamme.

Nämä eivät ole meille välivaalit valtakunnanpolitiikasta, vaan vaalit, joissa valitaan päättäjät, jotka haluavat kantaa vastuuta paikallisista asioista ja kehittää omaa asuinympäristöään paremmaksi.

Kuluneella valtuustokaudella kuntien taloudelliset ongelmat ovat korostuneet entisestään. Koronakriisi on heikentänyt kuntien ja kaupunkien taloudellisia näkymiä ja kasvattanut kuntalaisten palvelutarpeita. Oman lisänsä tuo hallituksen kaavailema maakuntamalli, joka uhkaa viedä kuntien mahdollisuudet investoida tulevaan.

Epävarmuuksista huolimatta me kokoomuslaiset näemme mahdollisuudet kunnissamme. Kun koronakriisi saadaan kuriin, on mahdollista rakentaa jotakin uutta ja parempaa. Tämän tunnistamisessa ja uusien mahdollisuuksien eteen työskentelyssä me kokoomuslaiset loistamme.

