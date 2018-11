Siivousyrittäjä KL:lle: Työttömyys ei ongelma, töitä ei vain haluta tehdä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

N-Cleanin toimitusjohtajan mukaan suhtautuminen työntekoon on kokenut haaksirikon.

Siivousyhtiö N-Cleanin toimitusjohtaja Rauno Nurmi ihmettelee, kuinka yleiseksi työhaluttomuus on käynyt. Siivoustyöt eivät Nurmen mukaan kiinnosta nuoria.

− Eivät he siihen valmiita ole. Olen ollut puhumassa nuorisotyöttömyydestä, jota ei Suomessa oikeasti ole. Tarvitsemme jatkuvasti töihin suomalaisia nuoria, jotka lojuvat mieluummin kotona, eivätkä edes halua töihin, Rauno Nurmi sanoo Kauppalehdelle.

Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa nuorten työttömyysaste oli 17,3 prosenttia.

− Kyllähän korkean nuorisotyöttömyyden pitäisi näkyä meillä, mutta kun se ei vain näy. Kun töitä ei edes vaivauduta hakemaan, vaikka meillä on niitä tarjolla useammalla paikkakunnalla.

Nurmi arvioi, että suhtautuminen työntekoon arvona sinänsä on kokenut jonkinasteisen haaksirikon. Yrittäjän mukaan työhaluisia ja kunnollisia nuoria on, muttei suinkaan tarpeeksi.

N-Clean hakee parhaillaankin siivoojia ja kerroshoitajia eri puolelle Suomea. Kantaväestö ei Nurmen mukaan halua siivousalan töihin, mutta maahanmuuttajat haluavat.

− Vaikka heillä on omasta maasta saatu korkea koulutus, he valitsevat työn. Toisin on kantaväestön laita, Nurmi sanoo.