Siivoojat menevät videolla Saudi-Arabian lähetystöön ennen rikostutkijoita

Saudi-Arabian väitetään valmistelevan raporttia, jossa se myöntää saudiarabialaisen toimittaja Jamal Khashoggin menehtyneen ”pieleen menneessä kuulustelussa”. CNN:n lähteiden mukaan Khashoggi aiottiin viedä Turkista Saudi-Arabiaan.

Muun muassa Washington Postiin kirjoittanut Khashoggi nähtiin viimeksi lokakuun 2. päivänä astumassa sisään Saudi-Arabian konsulaattiin Turkin Istanbulissa. Saudi-Arabian mukaan Khashoggi poistui rakennuksesta myöhemmin samana päivänä. Tästä ei kuitenkaan ole mitään todisteita.

Turkilla on väitetysti hallussaan nauhoja, jotka todistavat, että Khashoggi surmattiin konsulaatissa.

Saudi-Arabia suostui päästämään rikostutkijat tutustumaan konsulaattiin maanantaina. Rakennuksen ulkopuolella päivystävien toimittajien aidan läpi kuvaamien videoiden perusteella (alla) konsulaatin turvamiehet päästivät siivoojia sisään rakennukseen ennen rikostutkijoiden tuloa paikalle.

Journalists at Saudi consulate in Istanbul spotting cleaners coming into building just before Turkish investigators are scheduled to arrive to probe Jamal Khashoggi disappearance (via APTN feed) pic.twitter.com/iAAjM0PpGu

Cuz the way to preserve the integrity of a possible crime scene and bolster confidence in the investigation is to bring in a bunch of cleaners through the front door before the detectives arrive pic.twitter.com/p9oKfPCArF

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) October 15, 2018