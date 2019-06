Siirtolaisten määrä yli 70 miljoonaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotaa, vainoa ja konflikteja pakenevien määrä ylitti viime vuonna 70 miljoonaa henkeä.

Tämä on suurin määrä, jonka YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on nähnyt 70-vuotisen historiansa aikana.

Keskiviikkona julkaistun UNHCR:n vuosittaisen Global Trends -raportin mukaan vähintään 70,8 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Tämä on yli kaksinkertainen määrä 20 vuoden takaiseen lukuun verrattuna, 2,3 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten, ja Thaimaan ja Turkin asukaslukujen väliin asettu luku.

70,8 miljoonaa on arvio, sillä etenkin Venezuelan kriisi näkyy luvussa vielä vain osittain. Vastaanottavien maiden tietojen mukaan, yhteensä noin neljä miljoonaa venezuelalaista on jättänyt maansa, mikä tekee siitä yhden maailman suurimmista viimeaikaisista pakolaiskriiseistä.

Vaikka valtaosa tarvitseekin kansainvälistä pakolaissuojelua, tähän mennessä vain noin puoli miljoonaa on tehnyt virallisen turvapaikkahakemuksen.

– Näissä luvuissa käy tarkemmin ilmi pitkäaikainen kasvu sodalta, konflikteilta ja vainolta turvaa tarvitsevien ihmisten määrä. Vaikka keskustelu pakolaisista ja maahanmuuttajista on usein negatiivista, nähtävissä on myös anteliaisuutta ja solidaarisuutta etenkin sellaisten yhteisöjen taholta, jotka ovat vastaanottaneet suuria määriä pakolaisia. Mukana on myös ennätysmäärä uudenlaisia toimijoita esimerkiksi kehitysyhteistyön alalta, sekä yksityisiä yrityksiä ja yksilöitä. Tämä heijastaa ja toteuttaa kansainvälisen pakolaissopimuksen henkeä, sanoo YK:n pakolaisvaltuutettu Filippo Grandi.

Global Trends -raportin luku 70,8 miljoonaa sisältää kolmea pääryhmää. Ensimmäinen on pakolaiset, jolla viitataan konfliktien, sodan tai vainon takia kotimaastaan paenneisiin.

Viime vuonna maailmanlaajuinen pakolaisten määrä oli 25,9 miljoonaa, mikä on 500 000 enemmän kuin vuonna 2017. Tähän sisältyvät myös 5,5 miljoonaa palestiinalaispakolaista, jotka ovat YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n vastuulla.

Toisen ryhmän muodostavat turvapaikanhakijat – kotimaansa ulkopuolella olevat kansainvälistä suojelua saavat henkilöt, jotka odottavat päätöstä pakolaisaseman saamisesta. Vuoden 2018 lopussa maailmanlaajuinen turvapaikanhakijoiden määrä oli 3,5 miljoonaa.

Kolmannen ja suurimman 41,3 miljoonan ihmisen ryhmän muodostavat oman maansa sisällä olevat siirtolaiset, joihin usein viitataan termillä maan sisäiset pakolaiset.

Siirtolaisuus jatkuvasti kasvoi nopeammin kuin siirtolaisiksi joutuneiden auttamiseksi löydetään ratkaisuja. Pakolaisia koskien paras ratkaisu on mahdollisuus palata vapaaehtoisesti kotiin, turvallisesti ja ihmisarvon säilyttäen. Muita ratkaisuja ovat esimerkiksi vastaanottajayhteisöön integroituminen tai uudelleensijoitus kolmanteen maahan.

Vuonna 2018 kuitenkin vain 92 400 pakolaista sijoitettiin uudelleen, mikä on alle seitsemän prosenttia siirtoa odottavista. Noin 593 800 pakolaista pystyi palaamaan kotiinsa, ja 62 600 sai kansalaisuuden.

– Jokaisessa pakolaistilanteessa sen sijainnista ja kestosta riippumatta tulisi keskittyä pitkäjänteisesti löytämään ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat palata kotiinsa. UNHCR on jatkuvasti mukana tässä vaikeassa työssä, mutta kaikkien maiden tulisi myös tehdä yhteistyötä yhteisen ratkaisun puolesta. Tämä on yksi aikamme suurimmista haasteista, Grandi sanoo.