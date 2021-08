Siirtolaisia tulee nyt myös Venäjälle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valko-Venäjän siirtolaisoperaatio näkyy Venäjän rajallakin.

Siirtolaisia on alkanut kulkea Valko-Venäjältä myös Venäjälle. Useiden venäläismedioiden mukaan Venäjän Valko-Venäjän vastaisella rajalla on otettu viime aikoina kiinni useita siirtolaisia.

Esimerkiksi Mediazona kertoo tässä Venäjän rajaviranomaisten ottaneen Smolenskin alueella kiinni neljä syyrialaista ja yhden egyptiläisen. Laittomasti rajan ylittäneet siirtolaiset olivat Venäjän kansalaisen kuljettaman henkilöauton kyydissä.

Venäjän medioissa on kerrottu myös toisesta tapauksesta, jossa otettiin kiinni 14 Valko-Venäjältä tullutta laittomasti rajan ylittänyttä siirtolaista.

Valko-Venäjältä on virrannut Liettuaan tämän vuoden aikana tuhansia siirtolaisia. Liettuan kiristettyä toimia rajallaan, on siirtolaisia alkanut ilmestyä myös Latviaan ja Puolaan. Latvia on julistanut Valko-Venäjän rajalleen hätätilan siirtolaisten takia.

Muun muassa Irakista ja eri Afrikan maista tulevien siirtolaisten virtaa pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon järjestämänä hybridioperaationa.