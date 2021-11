Siirtolaiset uudella reitillä – täältä Puolaan nyt pyritään

Valko-Venäjältä Puolaan pyrkivien siirtolaisten kerrotaan valinneen uuden ylityspaikan rajalla.

– Siirtolaiset julkaisevat tietoa (viestisovelluksissaan) uudesta paikasta, joka sijaitsee metsässä lähellä Peschatkan raja-asemaa Brestin alueella, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitterissä.

Puolan rajavartioston mukaan siirtolaiset yrittivät tunkeutua tällä alueella rajan yli lauantaina.

Samasta asiasta kertoo myös valkovenäläinen oppositiopoliitikko Franak Viacorka, joka toimii maanpaossa olevan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantajana.

– Pakolaisten salakuljetusta ei voida pysäyttää ilman (Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr) Lukashenkan syrjäyttämistä, Viacorka tviittaa.

Puolan rajavartioston mukaan noin 150 aggressiivisesti käyttäytynyttä siirtolaista yritti sunnuntaina tunkeutua Puolaan Dubicze Cerkiewnessä.

– Valko-Venäjän turvallisuusjoukot valvoivat Puolan rajalle kohdistunutta hyökkäystä, rajavartiosto kertoo Twitterissä.

Puola on tiedottanut jo aiemmin valkovenäläisten suunnittelevan rajanylitysoperaatioita hämäyksineen ja varustavan siirtolaisia muun muassa leikkureilla ja muilla välineillä.

Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Muller liitti Puolan ja Valko-Venäjän tapahtumat launtaina tiedotustilaisuudessa Venäjän toimiin Ukrainassa ja Krimillä sekä Euroopan energiakiistoihin. Hänen mukaansa on merkkejä siitä, että päällä oleva ”geopoliittinen kriisi” näyttää jatkuvan kuukausia tai jopa vuosia. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Puolan poliisin mukaan elokuusta lähtien tehtyjen tarkastusten aikana on otettu kiinni 300 ihmissalakuljettajaa, jotka yrittivät salakuljettaa Valko-Venäjän hallinnon maahan tuomia ihmisiä Länsi-Eurooppaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

