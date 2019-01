Siirtolaiset asuttavat neuvostokylpylöitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan rakennuttamat kylpylät ovat olleet tyhjillään 30 vuotta.

Neuvostoaikaiset kylpylät ovat muuttuneet siirtolaisten kodeiksi Georgiassa, kertoo CNN.

Kylpylöitä on rakennettu läpi neuvostoajan. Niitä valmistettiin maan senaattoreille ja ”lepoa tarvitseville tovereille” 69 vuoden aikana yhteensä 186 ympäri maata. Monet rakennuksista olivat Mustanmeren rannikolla ja Georgian länsipuolella lähellä Turkin rajaa, joissa vesi oli lämmintä.

Kylpylöiden ja niiden järjestelmien ylläpito loppui vuonna 1991, kun Neuvostoliitto romahti. Kuitenkin jo vuonna 1992 Abhasian konflikti ajoi siirtolaisia neuvostoajan hylättyihin rakennuksiin turvaan.

Nyt rakennuksia on asutettu jo yli 25 vuotta. Rakennuksissa ei kuitenkaan ole juoksevaa vettä tai sähköä, mikä on johtanut esimerkiksi siihen, että rakennusten puisia lattia- ja seinärakenteita on alettu repimään irti ja käyttämään lämmityksessä.

Georgian hallitus on alkanut uudelleensijoittaa siirtolaisia myydäkseen vanhoja rakennuksia sijoittajille. Rakennusten kunnostajat toivovat, että niihin voitaisiin palauttaa takaisin neuvostoajan loisto.

Katso kuvat hylätyistä kylpylöistä alta.

The abandoned Soviet-era spas a community of refugees calls home https://t.co/h1JFUFeR8W pic.twitter.com/ayhnj9g5hj — CNN International (@cnni) January 11, 2019