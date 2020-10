Siirtohintavetkuttelu maksaa kuluttajille yli miljoona euroa päivässä

Joka tunti siirretään perusteetta 50000 euroa suomalaisten rahaa verkkoyhtiöiden taskuihin, toteaa kansanedustaja.

Kansanedustaja, energiajuristi Heikki Vestmanin (kok.) mukaan hallituksen vitkuttelu sähkön siirtohintapaketin tuomisessa eduskuntaan maksaa joka päivä yli miljoona euroa talousvaikeuksista kärsiville ihmisille ja yrityksille.

Hän muistuttaa, että kokoomus julkaisi viime keväänä laajan lakipaketin sähkön siirtohintojen leikkaamiseksi noin 500 miljoonalla eurolla vuositasolla.

– Hallituksen piti tuoda oma esityksensä eduskuntaan jo keväällä, mutta siirsi syksyyn sen, eikä esitystä vieläkään kuulu. Sähkön siirtohinnat on laitettava viimein kuriin. Teimme keväällä siirtohintojen leikkaamiseksi valmiin lakiesityksen, joka hallituksen pitäisi nyt ainoastaan ottaa nimiinsä tai hyväksyä lakipakettimme käsittely eduskunnassa, sanoo Vestman.

LUT-yliopiston selvityksen mukaan verkkoyhtiöille sallituissa sähkön siirtohinnoissa on vuositasolla jopa 500 miljoonaa euroa ylituottoa eli ilmaa.

– Joka ikinen tunti siirretään perusteetta 50 000 euroa suomalaisten rahaa verkkoyhtiöiden taskuihin. ”Ilma” sähkön siirtohinnoissa johtuu siitä, että sallittu monopolihinnoittelu ei vastaa verkkoyhtiöiden oikeita investointikustannuksia eikä liiketoiminnan olematonta riskiä, vaan perustuu ylimitoitettuihin laskennallisiin lukuihin. Nämä puutteet lakiesityksemme korjaa. Kohtuus on sitä, ettei kuluttajaa pistetä maksamaan tyhjästä, Vestman sanoo.

Hänen mukaansa toisin kuin yleisesti luullaan, verkkoyhtiöiden tuottoaste ei ole kuuden prosentin luokkaa, vaan moninkertainen.

– Sähköverkkomonopolin omistaja saa keskimäärin yli 30 prosentin tuoton sijoitetulle omalle pääomalle. Kuinka moni suomalainen yrittäjä tämän talouskriisin keskellä saa yli 30 prosentin tuottoa? Juuri nyt on se hetki, jolloin kohtuuton rahastusautomaatti pitää sulkea, vaatii Vestman.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi maanantaina Ylelle, että EU:n direktiivi estäisi kokoomuksen lakipaketin mukaisen ratkaisun. Ministerin mukaan ei voida ”määrätä sellaisia maksimituottoprosentteja, jotka yhtiön kannalta vaarantaisi heidän tilanteensa”.

Vestmanin mukaan EU ei estä laittamasta lakiin hinnoitteluvalvonnan yleisiä periaatteita, joiden johdosta monopolituottoa leikattaisiin.

– Esimerkiksi Itävallassa on laissa määritelty yleiset hinnoitteluehdot. EU:n sähkömarkkinaoikeus nimenomaan edellyttää, että siirtohinnat ovat kustannusvastaavia ja kuluttajien etu on keskiössä. Nythän näin ei ole, vaan hinnat perustuvat laskennallisiin kustannuksiin, mikä on nostanut hintoja. Suomen ylihinnoittelu on siis EU-oikeuden kannalta ongelmallinen, toteaa Vestman.

Hänen mukaansa hallitus on käytännössä estänyt siirtohinnat kuriin laittavan kokoomuksen lakipaketin käsittelyn eduskunnassa kevätkaudella ilmoittamalla, että se aikoo tuoda asiasta oman esityksensä myöhemmin.

– Milloin myöhemmin, tiedustelee Vestman ja huomauttaa, että esitystä on jo kertaalleen lykätty puoli vuotta.