Siirtoelimistä jatkuva pula – jonossa 550 ihmistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jokainen on elinluovuttaja, mutta tahto on tärkeä ilmaista.

Suomessa odottaa elinsiirtoa jatkuvasti noin 550 ihmistä. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Kaikille uusi elin ei ehdi ajoissa: vuosittain noin 5—10 prosenttia elinsiirtoa odottavista kuolee syystä, että sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Munuais- ja maksaliiton viestintäpäällikkö Petri Inomaa muistuttaa liiton tiedotteessa, että luovuttaminen on joskus paikallaan. Kuoltuaan jokainen voi pelastaa jopa kuuden ihmisen hengen. Vaikka lain mukaan jokainen on luovuttaja, jos ei ole sitä kieltänyt, on oma tahto tärkeä tuoda esille. Se nopeuttaa prosessia ja tekee asian selväksi myös läheisille, Inomaa korostaa.

– Jokainen voi sanoa kyllä elinluovutukselle. Elintensä kuntoa ei tarvitse itse arvioida, vaan tositilanteessa lääkärit tekevät päätöksen. Luovutukselle ei ole ikärajaa eikä perussairaus tai lääkitys välttämättä estä luovutusta. HIV- tai virushepatiittitartunta sekä sairastettu syöpä kuitenkin estää luovutuksen, Inomaa jatkaa.

Elinluovutustahdon voi nykyään ilmaista monella tavalla. Helpoin tapa on allekirjoittaa elinluovutuskortti. Sen lisäksi tahdon voi ilmaista lataamalla Elinluovutus -nimellä kulkevan sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta, kirjaamalla tiedon Omakantaan tai kertomalla siitä läheisilleen. Kortin voi tilata täysin ilmaiseksi. Tänään 13. lokakuutta munuais- ja maksaliitto jakaa ilmaisia kortteja myös ympäri Suomea Prismoissa ja päivittäistavarataloissa.

Elinsiirtoviikkoa on Suomessa vietetty maanantaista lähtien. Suomessa elinsiirtoja tehtiin viime vuonna yhteensä 374. Näistä kaikki olivat munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, haiman- ja ohutsuolensiirtoja.