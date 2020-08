Virus levisi kasvattamoon, 350 altistui

Kalifornian terveysviranomaiset sulkivat Foster Farmsin siipikarjan lihankäsittelylaitoksen, jonka koronatartunnat johtivat kahdeksaan kuolemaan. Laitoksen 1 400 työntekijästä positiivisen koronatestituloksen on antanut vähintään 392 eli enemmän kuin joka neljäs. Kyse on osavaltion pahimmasta tartuntapesäkkeestä, kertoo The Los Angeles Times.