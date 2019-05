Shokkivideot turmasta: Lentokone iskeytyy kolme kertaa kiitorataan

Ainakin 41 ihmishenkeä vaatineen Aeroflot-yhtiön lento-onnettomuuden on arveltu saaneen alkunsa lentokoneeseen iskeneestä salamasta.

Moskovan lähellä sijaitsevalta Seremetjevon lentoasemalta sunnuntai-iltana lähtenyt Suhoi Superjet-100-matkustajakone ilmoitti teknisistä ongelmista pian nousunsa jälkeen. Ensimmäinen hätälaskuyritys jouduttiin BBC:n mukaan keskeyttämään liian suuren lentonopeuden vuoksi.

Toisella kerralla osa automaattisista lentojärjestelmistä lopetti toimintansa, ja kone iskeytyi kolme kertaa kiitorataan laskeutumisensa aikana. Rajujen osumien lennättämät kappaleet sytyttivät ilmeisesti yhden moottoreista tuleen.

Eräs matkustaja totesi lehdistölle koneen ”pomppineen kuin heinäsirkka” hätälaskun aikana.

Matkustajakoneen sisältä ja ulkopuolelta julkaistujen videoiden perusteella Superjet-100 oli valtavan tuli-infernon ympäröimä sen vihdoin pysähtyessä. 73 matkustajasta ja viidestä miehistön jäsenestä vain osa ehti pelastautua koneen etuovista laukaistujen liukumäkien kautta.

– Olen hengissä vain lentoemäntien ansiosta. Naiset seisoivat pimeydessä ja keskellä savua, oli äärimmäisen kuuma, mutta he ohjasivat ihmisiä ja auttoivat heitä pois koneesta, toinen selviytyjä kertoi.

Venäjän median mukaan osa matkustajista jäi poimimaan käsimatkatavaroitaan, mikä hidasti evakuointia. Myös sammutuskalusto vaikutti saapuneen paikalle varsin suurella viiveellä.

