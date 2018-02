Shokkivideolla väkijoukko pieksää naisen kepeillä aviorikoksen vuoksi

Radio Free Europe on julkaissut alla näkyvän videon pohjoisesta Afganistanista. Sen sisältö voi järkyttää katsojaa.

Tapauksen kerrotaan sattuneen joulukuussa Takharin provinssissa. Videolla piestävä nainen on pukeutunut burqaan ja on maassa polvillaan. Hänelle huudetaan loukkauksia ja hän saa kovia iskuja kepeistä useilta miehiltä kaikkialle ruumiiseensa.

Taustalta kuuluu Allahu Akbar -huutoja. Eräässä kohdassa mies potkaisee häntä selkään.

22-vuotiasta naista kerrotaan rangaistun avioliiton ulkopuolisesta suhteesta hänen miehensä ollessa Iranissa.

A shocking video of a mob beating in Afghanistan has provided a window into the brutal 'justice' women in the country can face. Video below. Full story here: https://t.co/KhY2VbREis pic.twitter.com/b9DKH3c3Hc

— RFE/RL (@RFERL) February 3, 2018