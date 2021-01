Shokkivideo teho-osastolta: Potilaat kuolevat dramaattisella nopeudella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoitajan mukaan on musertavaa joutua valitsemaan, ketä auttaa ensimmäisenä.

Iso-Britanniassa hoidetaan sairaalassa nyt yli 30 000 koronaviruspotilasta. Koronakriisin keskiössä on Lontoon alue. BBC on julkaissut lontoolaisen yliopistosairaalan teho-osastolla kuvatun ”shokeeraavan” videon, joka on katsottavissa jutun alla.

Osasto on koronaviruksen takia historiallisen suuren kuormituksen alla. Videolla näytetään, miten loppuun palamisen partaalla olevat hoitajat itkevät töitään tehdessään. Poikkeuksellisen suurta henkilökuntamäärää tarvitaan muun muassa hengityskoneessa olevien koronaviruspotilaiden kääntelyyn.

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä Lontoon alueella on kaksinkertaistunut kahdessa viikossa. Sairaaloiden muita tiloja on jouduttu muuttamaan tehohoitotiloiksi. Iso-Britanniassa todetun virusmutaation uskotaan olevan koronan rajun leviämisaallon taustalla.

Videolla haastatellaan 67-vuotiasta Attila Karayelia, joka on potilaana sairaalassa. Koronavirus levisi hänen perheessään jouluna.

− Joulun jälkeen se iski minuun. En pystynyt hengittämään ollenkaan. En uskonut, että selviäisin. On erittäin pelottavaa, kun ei saa happea.

Teho-osasto on niin täynnä, että hoitoa joudutaan priorisoimaan. Hoitaja Ashleigh Shillingford kertoo, ettei hänen ole koskaan aiemmin tarvinnut tehdä tällaisia päätöksiä.

− Ihmiset pyytävät apuani, enkä tiedä, kelle antaa apua ensin. Potilaat menettävät henkensä dramaattisella nopeudella. Meillä ei ole vain vanhoja ihmisiä, tänne tulee myös nuoria, hän sanoo.

Jos alueen tartuntamääriä ei saada pian laskuun, kuormitus voi vaikuttaa rajusti sairaalan kykyyn antaa hoitoa.

− Tällä on hyvin vakavia seurauksia. Jos menemme siihen pisteeseen, emme voi tarjota kenellekään tehohoitoa, emme koronapotilaille emmekä vaikkapa liikenneonnettomuudessa olleille tai sydänkohtauksen saaneille, sanoo lääkäri Jim Down.