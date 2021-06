Shokkivideo myymälävarkaudesta – miksi vartija antaa sen vain tapahtua?

San Franciscossa lakia ei kunnioiteta.

ABC:n toimittajan twiittaamassa, alla näkyvässä videossa mieshenkilö on ajanut polkupyörällä sisään Walgreensin myymälään. Mies kahmii mustaan jätesäkkiin tavaraa hyllyiltä ja ajaa lopulta myymälästä pyörällä ulos.

Matkalla hän ohittaa tilannetta kuvaavan vartijan, joka yrittää täysin ponnettomasti ottaa säkkiä itselleen.

Päivänvalossa tapahtuva ryöstö ei ole edes hätkähdyttänyt monia, sillä tapahtumapaikalla San Franciscossa se on arkea. Walgreens on sulkenut 17 myymäläänsä alueella viidessä vuodessa. Myymälävarkauksia on San Franciscossa neljä kertaa enemmän kuin USA:ssa keskimäärin.

New York Times kertoi äsken CVS-myymäläketjun todenneen, että heidän vartijoidensa kimppuun on kaupungissa käyty säännöllisesti vuodesta 2016. Myymälävarkaita pysäyttäneitä on haastettu oikeuteen.

Varkaudet ovat myös järjestäytynyttä, suuren luokan toimintaa. Varkaat saavat vain pienen palkkion jokaisesta tuomastaan tuotteesta.

Kaliforniassa hyväksyttiin 2014 aloite, joka teki alle 950 dollarin arvoisista varkauksista rikkomuksia.