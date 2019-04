Shokkiväite Venäjältä: Järjestelmä romahtaa kahdessa vuodessa

Tunnettu venäläinen politiikantutkija Valeri Solovei kritisoi Venäjän poliittista järjestelmää ja viranomaisia ankarasti Moskovskij Komsomolets -lehden haastattelussa. Moskovan MGIMO-yliopiston professori Solovei ennustaa Venäjän ajautuvan suuren luokan levottomuuksiin jo parin seuraavan vuoden aikana.

Valeri Solovei huomauttaa, ettei kansalaisille suunnattu propaganda toimi enää kuten ennen. Tämän takana on hänen mukaansa se, ettei Venäjän presidentti Vladimir Putinia enää pidetä ”vakauden takuumiehenä”. Vakaus on ollut Putinin vallan keskeinen teema liki kahden vuosikymmenen ajan.

– Tämä on äärimmäisen tärkeä, kvalitatiivinen ja vallankumouksellinen muutos kansan ajattelussa.

Valtaapitävät eivät Valeri Solovein mukaan kykene myöskään enää perustelemaan asemaansa kansalle millään järkevällä tavalla.

– Ei ideologisesti, ei älyllisesti, ei moraalisesti. He elävät tyhjiössä eikä heillä ole muuta mahdollisuutta kuin tukeutua raakaan voimaan ja propagandakoneistoon, Solovei toteaa.

– Heidän voimansa on kuitenkin liioiteltua ja propagandakoneisto on alkanut murentua, hän jatkaa.

Valeri Solovei ottaa haastattelussa kantaa viime aikoina usein toisteltuihin väitteisiin siitä, että Vladimir Putin saattaa pyrkiä pysymään vallassa vielä presidenttikautensa jälkeenkin. Tässä kuviossa Venäjän valtakunnanneuvosto nostettaisiin presidentin yläpuolelle ja Putinista tehtäisiin sen johtaja. Jossain määrin vastaava järjestely tehtiin hiljattain Kazakstanissa. Maata kolme vuosikymmentä hallinnut presidentti Nursultan Nazarbajev erosi yllättäen virastaan, mutta pysyi yhä Kazakstanin valtapuolueen johtajana sekä maansa turvallisuusneuvoston elinikäisenä päänä.

Valeri Solovein mukaan tällainen olisi Vladimir Putinilta riskialtis liike.

– Venäjän sosioekonominen tilanne pahenee ja yhteiskunnalliset jännitteet kasvavat. Massamielenosoitukset alkavat ennemmin tai myöhemmin. Näissä oloissa tällainen muutos vain lisäisi epävakautta, hän toteaa.

Solovei ennustaa venäläisten ryhtyvän tämän vuoden aikana yhteiskunnallisesti ja poliittisesti yhä aktiivisemmiksi.

– Mielenosoitusten määrä kasvaa. Ensin ne ovat pieniä ja paikallisia, mutta ne lisääntyvät nopeasti ja yhdistyvät kansalliseksi protestiksi. Kriisi pitkittyy parin vuoden ajalle. Se tulee aalloissa ja nämä aallot tulevat ravistelemaan järjestelmää. Ennemmin tai myöhemmin järjestelmä romahtaa, Valeri Solovei toteaa.

Kuten muuallakin, kestää tällaisen romahduksen ”avainvaihe” hänen mukaansa lopulta vain muutaman päivän.

– Nämä päivät tulevat shokeeraamaan Venäjää ja vaikuttavat koko maailmaan. Edessä on kaksi hyvin ”viihdyttävää” ja kaoottista vuotta, jotka ovat täynnä vaikeuksia.

Asiasta Twitterissä kertova (alla) BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Steve Rosenberg huomauttaa, että ulostulosta tekee erityisen mielenkiintoisen se, ettei kyse ole missään nimessä oppositiomielisestä julkaisusta vaan tavallisesti valtavirran venäläisnäkemystä edustavasta lehdestä.

Fascinating article in a mainstream Russian paper today, claiming “Putin’s no longer the guarantor of stability”. Political scientist predicts “the system will collapse. Key phase of crisis will last a few days: days that will shock Russia & affect the world.” #ReadingRussia pic.twitter.com/gnEHzNfHl8

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) April 5, 2019