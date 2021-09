Shokkiluvut: Näin Suomesta loppuu työvoima

EVA:n ekonomisti Sanna Kurrosen mukaan tilanne on jo surkea, mutta heikkenee edelleen.

Suomea uhkaa asiantuntijoiden mukaan vakava työvoimapula ja heikkenevä väestön huoltosuhde.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen herättelee Suomen väestö- ja työllisyyskehitykseen Twitterissä. Hän on jakanut alta löytyvän Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Työvoiman kirja -julkaisun tilastokuvan. Sen hän toteaa kertovan paljon viimeisen reilun 30 vuoden kehityksestä.

Työvoiman määrä on kasvanut Suomessa tänä aikana noin 160 000 henkilöllä. Kasvusta kaksi kolmasosaa on työttömiä ja kolmasosa työllisiä. Työvoiman ulkopuolella opiskelijoiden määrä on kasvanut 90 000:lla ja eläkeläisten peräti 435 000:lla. Lasten määrä on puolestaan vähentynyt 82 000:lla.

Samasta asiasta huomauttaa tänään myös Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n ekonomisti Sanna Kurronen. Hänen mukaansa työvoima hupenee Suomessa suorastaan hälyttävän nopeasti eikä pelkkä maahanmuutto riitä paikkaamaan pulaa.

Kurronen muistuttaa, että jo 80 prosentilla yrityksistä on nykyisin vaikeutta löytää osaavaa työvoimaa. Työvoiman saatavuusongelmat taas uhkaavat kasvua ja investointeja.

– Vähemmistö suomalaisista tekee töitä, ja heidän joukkoaan on kasvatettava, jotta myös tuleville polville on jäljellä hyvinvointiyhteiskunta. Mutta tekijöitä ei ole helppo löytää ikääntyvän väestön maassa, Kurronen sanoo.

– Laajasti tarkasteltuna Suomessa on 400 000 työtöntä, mutta tekijöitä ei löydy edes vähemmän koulutusta vaativiin tehtäviin. Työvoimapulaa on muun muassa ravintola-alalla, rakennuksilla ja kiinteistöpalvelualalla, hän jatkaa.

Ekonomisti sanoo suoraan, että ”tilanne on surkea, mutta heikkenee edelleen”.

– Työikäinen väestö on supistunut jo yli vuosikymmenen runsaalla 10 000 henkilöllä vuosittain, eikä maahanmuutto riitä enää paikkaamaan pudotusta. Ilman nykyistä ripeämpää maahanmuuttoa sama trendi jatkuu seuraavat vuosikymmenet.

Ratkaisuksi sekään ei Sanna Kurrosen mukaan riitä. Hänen mukaansa suomalaisten työuria täytyy pidentää niin alusta, keskeltä kuin lopustakin.

– Kotihoidontuki on syytä poistaa kokonaan ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa heikentää, jotta työnteko olisi nykyistä useammin houkuttelevaa. Varhaisen eläköitymisen reittejä on tukittava ja eläkeikä nostettava nykytahdilla 65:stä sijaan suoraan 67 vuoteen. Myös työkuntoiset eläkeläiset on saatava töihin esimerkiksi helpottamalla keikkatöiden saavutettavuutta, Kurronen listaa toimia.

Paljon puhuva kuvio viimeisen reilun 30 vuoden kehityksestä. pic.twitter.com/zKmNB30FVN — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) September 28, 2021