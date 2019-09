Shokkikuva syntyvyydestä: Synkkä ennustekin alittui

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Syntyvyys alittaa ennusteet tänä vuonna.

Viime vuoden marraskuussa julkaistu karu väestöennuste herätti runsaasti huomiota. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan työikäisten eli 15–64-vuotiaiden määrä oli vähentynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana peräti 100 000 henkilöllä. Työikäisten osuuden väestöstä ennustettiin pienenevän nykyisestä 62 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tuolloin työikäisten väestön arvioidaan olevan yli 200 000 henkeä nykyistä pienempi.

Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen huomauttaa, että toteutunut tilanne on tänä vuonna alittamassa ennusteen. Hän on julkaissut Twitterissä alla näkyvät paljon puhuvat kuvat väestökehityksestä.

– Vajaa vuosi sitten julkaistun melko synkän väestöennusteen mukaan tänä vuonna syntyisi noin 49 000 lasta. Nyt näyttää siltä, että tänä vuonna syntyy todellisuudessa alle 45 000 lasta, Kärkkäinen tviittaa.

Hänen mukaansa syntyvyyden ennustettiin laskevan näin matalalle tasolle vasta 2040-luvulla.

Alhaiset syntyvyysluvut ovat myrkkyä huoltosuhteelle. Sataa työikäistä kohden on nyt 60 ”huollettavaa” eli alle 15-vuotista ja yli 65-vuotiasta. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2070 sataa työikäistä kohden on jo 81 huollettavaa. Ilmiön taustalla on niin syntyvyyden lasku kuin nettomaahanmuuton väheneminenkin.

Vajaa vuosi sitten julkaistun melko synkän väestöennusteen mukaan tänä vuonna syntyisi noin 49 000 lasta. Nyt näyttää siltä, että tänä vuonna syntyy todellisuudessa alle 45 000 lasta. Väestöennusteessa syntyvyyden ennustettiin laskevan näin matalalle tasolle vasta 2040-luvulla. pic.twitter.com/Jifmlmudzi — Olli Kärkkäinen (@OlliKarkkainen) September 25, 2019