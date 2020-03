Shokkiarvio koronasta: Länsimaissa ei vieläkään ole herätty

Kiinan väitetään pelastaneen tehokkailla toimillaan tuhansia ihmishenkiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Terhi Koulumies on jakanut Twitterissä tiedelehti Lancetin kirjoituksen koronaviruksen leviämisestä. Tiedelehdessä julkaistun kirjoituksen mukaan Kiina näyttää välttäneen huomattavan määrän tartuntoja ja säästäneen tuhansia ihmishenkiä, vaikka viruksella on ollut kansantaloudelle huomattavat vaikutukset.

Muun muassa maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että että Kiinan viranomaisten tiedotuslinja on ollut avoin ja toimet koronaviruksen leviämisen kuriin saamiseksi tehokkaita. WHO on kehunut Kiinan korkeimman poliittisen johdon osoittamaa johtajuutta ja sitoutumista viruksen torjumisessa.

– Tässä on arvostetun tiedelehden Lancetin kirjoitus koronaviruksesta. Jos et tiedä, mitä #korona-tietoa oikein pitäisi uskoa, niin usko tätä, kansanedustaja toteaa Twitterissä.

– Kiina oli tehokas, länsimaissa on tehty liian vähän liian myöhään. #koronavirus #epidemia #hallitus @MarinSanna.

Kiinassa on tähän mennessä todettu yli 80 000 koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneista noin 58 000 on parantunut. Kuolonuhreja maassa on noin 3000.

Tilastot näyttävät paljon huonommalta esimerkiksi Italiassa, jossa 7375 tartunnan saaneesta jo 366 ihmistä on kuollut.

Länsimaissa poliittisten johtajien olisi asiantuntijoiden mukaan toimittava nykyistä nopeammin ja tehokkaammin.

– Kansalliset hallitukset ovat kaikki julkaisseet ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille, mutta julkaistut ohjeet eivät yksin riitä. Ohjeet COVID-19-potilaiden hoitamiseksi on toimitettava kiireesti terveydenhuollon työntekijöille työpajojen, verkko-opetuksen, älypuhelimiin osallistumisen ja vertaisoppimisen muodossa. Laitteiden, kuten henkilökohtaisten suojainten, hengityskoneiden ja hapen on oltava saatavilla ja toimitusketjuja vahvistettava. Euroopan tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus suosittelee, että sairaalat perustaisivat ydinryhmän, joka sisältää sairaalan johdon, tartunnan torjuntaryhmän jäsenen, tartuntatautien asiantuntijan ja teho-osaston sekä onnettomuuksien ja pelastuslaitosten edustajat, tiedelehdessä suositellaan.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että Kiinan hallituksen valtavat panostukset julkiseen terveydenhuoltoon ovat pelastaneet tuhansia ihmishenkiä. Korkean tulotason maiden, joissa epidemia nyt puhkeaa, on otettava perusteltuja riskejä ja toimittava päättäväisemmin. Heidän on luovuttava pelkäämästä kielteisiä, lyhytaikaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita voi seurata julkisten vapauksien rajoittamisesta osana vakuuttavampia toimenpiteitä tartuntojen torjunnassa.