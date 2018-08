”SHOCK” – suomalaiset puhuvat hengittäessään sisään

Miten he tekevät sen, amerikkalaismatkailija kysyy.

Wolters World -matkailuvideosarjaa julkaiseva Mark Wolters ihmettelee Suomea äsken julkaisemassaan sarjansa jaksossa Visit Finland – 10 Things That Will SHOCK You About Finland. Youtube-video näkyy alla.

Kymmenestä Suomessa hänen mielestään shokeeraavasta asiasta yksi tuntuu uudelta. Nuorena Turussa vaihto-oppilaana ollut Wolters kertoo hämmästelevänsä suomalaisten taitoa hengittää sisään samalla kun he puhuvat.

– Minusta se on shokeeraavaa ja häiritsevää samaan aikaan. He tekevät sitä yleensä myönteisen tai vahvistavan vastauksen antaessaan, Mark Wolters kertoo videolla.

Hänen mukaansa esimerkiksi kysymykseen ”menetkö ulos tänä iltana” suomalainen voi vastata vetämällä henkeä sisään ja ähkäisemällä sen lomassa ”joo”. Itse Wolters ei pysty samaan.