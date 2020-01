Shakkituomari ei voi palata Iraniin – ei käyttänyt huivia

Iranilainen shakkituomari Shohreh Bayat on aiheuttanut kotimaassaan kohun rikkomalla islamilaista pukeutumiskoodistoa.

32-vuotias Bayat toimi kuluvalla viikolla tuomarina Shanghaissa järjestetyssä shakkiturnauksessa.

– Laitoin matkapuhelimeni päälle ja huomasin, että kuvani oli kaikkialla [Iranin mediassa]. He väittivät, etten ollut käyttänyt huivia ja että olin protestoinut hijabia vastaan, Shohrer Bayat sanoo BBC:lle.

Bayat kertoo käyttäneensä huivia vaatimusten mukaisesti, vaikka vastustaakin hijab-pakkoa. Hän osallistuu parhaillaan Venäjän Vladivostokissa järjestettävään shakkikilpailuun.

– Ihmisillä tulisi olla vapaus päättää omasta pukeutumisestaan, sitä ei pitäisi voida pakottaa, tuomari sanoo.

Iranin shakkiliitto kehotti Bayatia kirjoittamaan kohun vuoksi anteeksipyynnön, jossa hän puolustaisi maan virallista pukeutumiskoodia. Bayat kieltäytyi ja pelkää nyt kotimaahansa paluuta. Hän kertoo luopuneensa tapauksen vuoksi kokonaan hijabin käytöstä.

– Iran on vanginnut monia huivisäännön vuoksi. Asia on hyvin vakava. He ehkä haulaisivat tehdä minusta esimerkin, Shohreh Bayat sanoo.

Iranin ainoa naispuolinen olympiametalisti Kimia Alizadeh ilmoitti viime sunnuntaina loikkaavansa Eurooppaan vastalauseena Iranin hallinnon ”tekopyhyydelle ja valheille”.

Shohreh Bayat – the first woman ever to be General Secretary of a sport federation in #Iran. The only female Category-A International Arbiter in Asia. A great ambassador for her country. pic.twitter.com/18H8ESqwkp

— Nigel Short (@nigelshortchess) January 9, 2020