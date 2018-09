Elisa Hyvärinen: Seurakuntavaalit ovat nuorten vaalit

Elisa Hyvärinen opiskelee Kaurialan lukiossa Hämeenlinnassa ja on aktiivinen kokoomusnuori.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten nuorten äänestysinto on poikkeuksellisen alhainen vaaleista toiseen.

Suomalaiset nuoret ovat kansainvälisesti vertailtuna hyvin perillä yhteiskunnallisista asioista. Siitä huolimatta suomalaisten nuorten äänestysinto on poikkeuksellisen alhainen vaaleista toiseen.

Oikeusministeri Antti Häkkänen vieraili joulukuussa 2017 Mikkelin lukiossa. Hän piti nuorille puheen, jossa painotti nuorten äänestysaktiivisuuden olevan yksi kansanvallan kohtalonkysymyksistä. Tällä hetkellä eduskunnassa istuu vain 14 alle 30-vuotiasta kansanedustajaa, vaikka vuonna 2017 suomalaisista lähes 35 prosenttia oli alle 30-vuotiaita. Nuorten äänestysaktiivisuus on kaikista ikäluokista alhaisin hyvästä koulutustasosta huolimatta.

Ongelma on politiikan etäisyys, ei niinkään yhteiskunnallinen tietoisuus. Vaikutuskeinot ovat muuttuneet, ja nykyään oman äänensä saa helpommin kuulumaan esimerkiksi Facebookin mielipidepalstalla ja erilaisten sähköisten palveluiden kautta kuin konkreettisesti äänestämällä. Sähköiset palvelut, kuten kansalaisaloite.fi, ovatkin olleet pitkään nuorten suosiossa: kun tasa-arvoisesta avioliittolaista tehtiin kansalaisaloite, nuoret aikuiset nousivat barrikadeille äänestämään sen puolesta. Tuloksena oli ensimmäinen eduskunnassa hyväksytty kansalaisaloite.

Myös äänestämisen sähköistäminen voisi olla keino nuorten äänestysinnokkuuden nostamiseen. Aiheesta on vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan, eikä sen toteuttaminen tapahdu yhdessä yössä. Hallitus on kuitenkin alustavasti näyttänyt sähköiselle järjestelmälle vihreää valoa. Parhaiten äänestyksen sähköistäminen purisi seurakuntavaaleihin, jotka järjestetään seuraavan kerran marraskuussa.

Matalasta äänestysprosentistaan ja valtuutettujen korkeasta keski-iästä tunnetut seurakuntavaalit voisivat hyvin saada lisäpotkua sähköisestä äänestämisestä. Seurakuntavaalit ovat matalan kynnyksen vaalit, joissa uutta äänestystapaa ja sen vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen olisi helppo kokeilla. Kirkon haasteet eivät kuitenkaan rajoitu vain matalaan äänestysprosenttiin, vaan koko kirkon asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirkon rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on valtavassa murroksessa. Myös suomalaisten uskonnollisuus on muuttunut. Erityisesti tänä syksynä kirkon luottamushenkilöiksi nimitetyt päättäjät ovat vaikuttamassa siihen, millaiseksi kirkon elämä tulevaisuudessa muotoutuu, mitä asioita halutaan painottaa, pidetään tärkeinä ja mistä taas halutaan tai on pakko luopua. Myös kirkon rakenneuudistusta valmistellaan uusien päättäjien voimin.

Nuorelle, politiikasta kiinnostuneelle nuorelle seurakuntavaalit voivatkin olla matalan kynnyksen väylä vaikuttamiseen ja siitä edelleen politiikkaan. Paikka paitsi opettaa paljon valtuustotoiminnasta, hyvästä taloudenhoidosta ja yhteisestä päätöksenteosta, myös antaa mahdollisuuden vaikuttaa oman lähiympäristön nuorisotoimintaan – eli juuri siihen, mihin nuorella ihmisellä on sanottavaa. Mitä enemmän vaaleihin asettuu nuoria ihmisiä ehdolle, sitä suurempi nuorten äänestysinnokkuus on. Myös seurakuntavaaleissa on sekä puolueiden että äänestäjien kannalta tärkeää, että ehdokkaiden kirjo vastaa äänestäjiä.

Helppoja vastauksia nuorten aktivoimiseen ei kuitenkaan ole. Nuorten osallistaminen osaksi yhteiskunnallista vuoropuhelua ja päätöksentekoa on pitkä prosessi, johon tarvitaan kaikkien yhteiskunnan elimien yhteistyötä. Se on kuitenkin yksi tärkeimmistä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Vaikuttaminen tai sen mahdolistaminen voi alkaa pienistä askelista, joista äänestämisen sähköistämien voisi hyvin olla yksi.

Elisa Hyvärinen Elisa Hyvärinen opiskelee Kaurialan lukiossa Hämeenlinnassa ja on aktiivinen kokoomusnuori.