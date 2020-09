Seuraava jättiyllätys? Voisi tietää Donald Trumpille Nobelia

Maailman viime viikkojen suuriin uutisiin ovat kuuluneet välien solmimiset Israelin ja kahden arabimaan välillä. Diplomaattisuhteista ilmoitti ensin Arabiemiraatit ja sitten Bahrain.

Free Beacon kertoo Valkoisen talon neuvonantajan ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin vihjaavan vielä suuremmasta mahdollisuudesta. Kushnerilta kysyttiin, saattaisiko Saudi-Arabia olla Persianlahden maista seuraava.

– Uskon että on väistämätöntä, että kaikki maat Lähi-idässä (lopulta tekevät rauhan Israelin kanssa). Kaikki alueella mielestäni havaitsivat miten hyvin sopimus Israelin ja Arabiemiraattien välillä otettiin vastaan, Jared Kushner optimistisesti vastasi.

Arabijohtajat hänen mukaansa nyt ”tunnustavat ettei mennyt lähestymistapa ole toiminut ja ymmärtävät että heidän kansansa haluavat nähdä elinvoimaisemman tulevaisuuden”.

Viikonvaihteessa kerrottiin odotuksista, joiden mukaan Israel ja Marokko luovat lentoyhteyden.

Presidentti Donald Trumpille on esitetty Nobelin rauhanpalkintoa Israelin ja Arabiemiraattien sopimuksesta sekä Kosovon ja Serbian välien luomisesta. Jos sosiaalisessa mediassa paljon spekuloitu Saudi-Arabian ja Israelin sopu toteutuisi, Trumpin ansiot vaikuttaisivat paperilla entistä isommilta.

