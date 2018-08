Seura: Soldiers of Odin saanut hyvän vastaanoton Ahvenanmaalla

Järjestöä on arvosteltu esimerkiksi äärioikeistolaisuudesta.

Katupartioliike Soldiers of Odin on otettu Ahvenanmaalla hyvin vastaan, kertoo Seura. Soldiers of Odin on toiminut Maarianhaminassa kesän puolivälistä asti.

Seura kertoo sanomalehti Ålandstidningenin haastatteleman Ahvenanmaan poliisimestarin kommentoineen katupartion tuloa jopa myönteiseen sävyyn.

– Mielestäni on positiivista, mitä enemmän yhteiskunnassa on silmiä ja korvia, jotka välittävät tietoa poliisille, poliisimestari Maria Hoikkala kertoo lehden haastattelussa.

– Viranomaistoiminta pysyy viranomaisten vastuulla. Emme kiellä ketään liikkumasta kaupungilla, mutta tarkkailemme tilannetta, Hoikkala jatkaa.

Katupartioliike Soldiers of Odin kutsuu itseään isänmaalliseksi tai patrioottiseksi suomalaisten puolustajaksi. Järjestöä on useasti arvosteltu natsisympatioista ja äärioikeistomielisyydestä.