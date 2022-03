Sergei Lavrovin väitetty kaksoiselämä: Salattu perhe ja jättiomaisuus Lontoossa

Oppositioaktivistit syyttävät Venäjän ulkoministeriä korruptiosta.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovilla on ollut jo vuosikausia salattu kaksoiselämä ja toinen perhe, vangitun venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön selvityksessä kerrotaan.

FBK-säätiön tutkimusjohtaja Maria Pevtshik kertaa viime syksynä julkaistujen Lavrov-paljastusten (video alla) satoa Twitterissä.

Julkisuudessa Lavrov tunnetaan uskollisena aviomiehenä, jolla on takanaan jo yli 50 vuoden avioliitto. Ulkoministerin ”virallisesta vaimosta” ei kuitenkaan FBK:n Pevtshikin mukaan ole nähty tai kuultu juuri mitään. Todellisuudessa Lavrovin kerrotaankin viettävän aikaansa Svetlana Poljakova -nimisen naisen kanssa. Häntä luonnehditaan ministerin ”oikeaksi vaimoksi”. Poljakova ja Lavrov ovat FBK:n mukaan viihtyneet yhdessä 2000-luvun alusta lähtien.

– Lähteemme ulkoministeriössä kertoo, että kirjaimellisesti kaikki ministeriössä tietävät tämän naisen olevan Lavrovin [oikea] vaimo, FBK:n selvityksessä kerrotaan.

Lähteen mukaan Poljakovalla on paljon vaikutusvaltaa ministeriössä. Monien hänen kanssaan poikkiteloin ajautuneiden virkamiesten kerrotaan joutuneen eroamaan.

Svetlana Poljakova on FBK hankkimien asiakirjojen mukaan mukana ulkoministerin virallisilla ulkomaanmatkoilla. Toisinaan virallisilla lennoilla on Poljakovan veljentyttö ja jopa hänen 78-vuotias äitinsä. Koko perhe on kaiken kukkuraksi kirjattu osaksi Venäjän diplomaattisia delegaatioita. Asiakirjojen perusteella Poljakova on lentänyt Venäjän ulkoministeriön lentokoneella yli 60 kertaa.

Svetlana Poljakovan kerrotaan myös osallistuvan Sergei Lavrovin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamisiin.

Toisin kuin ulkoministeri itse – ainakin paperilla – tai hänen virallinen vaimonsa, on työtön Svetlana Poljakova satumaisen rikas. FBK:n selvitysten mukaan hän omistaa esimerkiksi noin 5-7 miljoonan euron arvoisen kaupunkiasunnon ja valtavan kartanon Moskovassa sekä arvoautoja. Omaisuuden alkuperästä ei ole mitään tietoa.

Poljakovan tytär aiemmasta liitosta, 26-vuotias Polina Kovaleva, elää puolestaan luksuselämää Lontoossa. FBK luonnehtii häntä suoraan Sergei Lavrovin ”tytärpuoleksi”.

Polina Kovalevan oikea isä ei FBK:n mukaan ole varakas. Tästä huolimatta Kovaleva osti 21-vuotiaana asunnon Lontoon arvostetulta Kensington High Streetiltä. Kauppasumma oli brittiasiakirjojen mukaan yli viisi miljoonaa euroa.

Kovaleva on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia äitinsä kotoa Moskovassa. Yhdessä kuvassa näkyy mieshenkilö, jonka kasvot ovat lampun takana. Miehen kädessä on samanlainen kello kuin Sergei Lavrovilla. Lavrovin kuva pilkistää toisessa Kovalevan some-kuvassa pöydällä olevan kukkakimpun alta.

FBK:n Maria Pevtshik vaatiikin Britanniaa takavarikoimaan Kovalevan Lontoon omaisuuden selittämättömiä varoja koskevan lainsäädännön nojalla.

– Lavrov on pitänyt lukuisia puheita pahasta anglosaksisesta maailmasta ja kamalista liberaaleista länsimaista, jotka haluavat tuhota Venäjän ja Ukrainan. Miksi ihmeessä hänen tytärpuolensa haluaa sitten elää Lontoon keskustassa. Miksei Krimillä tai Donbassissa [nimitys Venäjän miehittämille Itä-Ukrainan alueille]. Miksei hän muuta sinne?, Pevtshik kysyy.

