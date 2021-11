Sergei Lavrov: Ukraina yrittää vetää Venäjän sotaan

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Ukraina yrittää vetää Venäjää mukaan sotaan Itä-Ukrainassa.

– Eskalaatio on varsin selvää. Yritetään luoda provokatiivista tilannetta, saada aikaan jonkinlainen vastaus militanteilta ja todennäköisesti saada Venäjä mukaan jonkinlaiseen voimankäyttöön, Sergei Lavrov totesi Rossija 24 –kanavan haastattelussa Venäjän valtion media Sputnikin mukaan.

Lavrovin lausuntoa on siteerattu laajasti ja se on herättänyt tyrmistystä.

– Teidän oma Donbassiin [nimitys Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueille] sijoitettu armeijanne ampui alas matkustajakoneen. Miten niin Ukraina ”yrittää raahata Venäjän Donbassin konfliktiin”, Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves esimerkiksi tviittasi.

Venäljän valtion median uutisessa viitataan suoraan lennokki-iskuun Itä-Ukrainassa. Ukraina kertoi hiljattain tuhonneensa ”venäläisen miehittäjän” tykin turkkilaisvalmisteisella Bayraktar TB2-lennokilla. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ukraina käytti lennokkia taistelutehtävässä. Mediatietojen mukaan Ukraina aikoo ostaa lisää lennokkeja. Ukrainan on kerrottu neuvottelevan lisäksi Bayraktar-lennokkien tuotannon käynnistämisestä Ukrainassa.

Kremlin retoriikka niin Ukrainaa kuin Natoakin kohtaan on ollut viime aikoina varsin jyrkkää. Moskova on muun muassa varoittanut Ukrainan Nato-jäsenyyden olevan Venäjälle ”pahin mahdollinen tilanne” ja ylittävän ”Venäjän punaisen viivan” . Kremlin mukaan Venäjän olisi tässä tilanteessa ryhdyttävä voimakkaisiin toimiin.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on puolestaan kuitannut Venäjän väitteitä toteamalla, että punaiset viivat päättyvät maiden rajalle sekä muistuttamalla, että Ukrainan kannalta pahin on jo tapahtunut Venäjän hyökättyä maahan.

Joissain lähteissä on lisäksi esitetty arvioita, joiden mukaan Venäjän viime aikaiset joukkojen siirrot voisivat viitata jonkinlaisiin toimiin Ukrainassa. Ukrainan sotilastiedustelu kiisti kuitenkin maanantaina väitteet rajalle tulleista uusista Venäjän joukoista. Ukrainalaisten mukaan mitään tavallisesta poikkeavaa ei ole havaittu.

