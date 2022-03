Sergei Lavrov: Ukraina tavoittelee ydinaseita ja vaarantaa maailman

Venäjän ylin johto on jatkanut kiivaan sotapropagandan toistamista. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov esitti tiistaina aseistariisuntakonferenssissa Genevessä näytetyssä nauhoitetussa puheenvuorossa täysin vailla todisteita olevia väitteitä Ukrainasta.

Venäjän ulkoministerin mukaan Ukrainan hallinto yrittää hankkia ydinaseita ja vaarantaa näin kansainvälisen turvallisuuden.

– Venäjällä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vastata tähän todelliseen uhkaan, Sergei Lavrov totesi.

Lavrovin puhe näytettiin tyhjälle salille. Diplomaatit marssivat ulos sen alettua.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba syytti samassa kokouksessa Venäjää sotarikoksista Ukrainassa. Venäjä on iskenyt viime päivinä voimalla siviilikohteisiin. Muun muassa Harkovan kaupunkiin kohdistuneissa raketti- ja ohjusiskuissa on kerrottu menehtyneen useita kymmeniä siviilejä ja haavoittuneen satoja.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi Venäjän medioiden mukaan tiistaina, että Venäjä jatkaa sotatoimia Ukrainassa niin pitkään, että ”päätavoitteet” on saavutettu. Shoigu kertoi, että Venäjän päätavoite on suojella Venäjää lännen sotilaalliselta uhalta.

This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to Russian Foreign Minister Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber. pic.twitter.com/Syox5sTvaD

— Elisabeth Tichy-Fisslberger (@tichy_e) March 1, 2022