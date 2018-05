Sergei Lavrov tapasi Kim Jong-unin – vei salaperäisen viestin Vladimir Putinilta

Venäjän ulkoministeriö on julkaissut videomateriaalia ulkoministeri Sergei Lavrovin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välisestä tapaamisesta.

Ministeriön mukaan tapaaminen järjestettiin torstaina Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa.

Kim Jong-unin kerrotaan tiedustelleen ”toveri (Vladimir) Putinin” terveydentilaa.

– Hän voi erinomaisesti, Lavrov vastasi Rossija 1 -kanavan mukaan.

Lavrov totesi Putinin arvostaneen Kimin ”kohteliaita sanoja” Venäjän presidentinvaalien jälkeen. Hän myös toivotti Pohjois-Korean johtajalle menestystä tulevissa diplomaattisissa neuvotteluissa.

Presidentin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan Sergei Lavrov vei Kimille viestin presidentti Putinilta. Hän ei suostunut tarkentamaan medialle viestin sisältöä.

– En aio kertoa teille, Peskov sanoi Vedomostin mukaan.

The Russian Foreign Ministry has posted footage that appears to show Kim Jong Un meeting Sergei Lavrov in Pyongyang today. https://t.co/SDkdTiJpiK

— Will Vernon (@BBCWillVernon) May 31, 2018