”Sergei Lavrov on brutaali neuvottelija ja häikäilemätön valehtelija”

Venäjän ulkoministeri toteuttaa ranskalaisdiplomaatin mukaan uskollisesti Vladimir Putinin määrittelemää linjaa.

Jokaisella maalla on entisen ranskalaisen huippudiplomaatin Gérard Araud’n mukaan oma ulkopoliittinen neuvottelutyylinsä. Amerikkalaisten, saksalaisten tai kiinalaisten kanssa ei neuvotella samalla tavalla, ja sama pätee hänen mukaansa epäilemättä myös ranskalaisiin.

– Venäjä ei ole poikkeus, kaukana siitä. Sen diplomaatit, jotka ovat aina korkeatasoisia, puolustavat kantaansa pilkuntarkasti ja uskovat, että kansainväliset suhteet ovat nollasummapeliä, Araud kirjoittaa ranskalaisessa Le Point -lehdessä.

Gérard Araud toimi Ranskan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa vuosina 2014–2019. Sitä ennen hän on palvellut muun muassa maansa ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkönä ja pysyvänä edustajana YK:ssa.

Ulkoministeri Sergei Lavrov, entinen karriääridiplomaatti, edustaa Araud’n mukaan tyylipuhtaasti venäläistä ammattimaisen ja konfliktihakuisen diplomatian traditiota. YK:n turvallisuusneuvostossa Lavrov tunnettiin aikoinaan miehenä, joka tupakointikiellosta piittaamatta sytytti istuntosalissa savukkeen toisensa jälkeen, levitti karikatyyrejä ulkomaisista kollegoistaan ja esiintyi suvereenin ylimielisesti.

– Kollegat pelkäsivät häntä, nuoret diplomaatit olivat huvittuneita hänestä tai ihailivat häntä, Araud kertoo.

– Kohteliaisuus ei nähtävästi häntä rajoittanut. Hän hyökkäsi keskustelukumppaninsa kimppuun brutaalisti ja sarkastisesti, härskisti valehdellen, kun tämä puolestaan pysyi naiivin kohteliaana ja moisesta röyhkeydestä hämmentyneenä, hän toteaa.

Araud katsoo Lavrovin käyttäytymisen heijastelleen venäläistä diplomatiakäsitystä, joka lähtee yksinomaan kansallisista eduista ja valtasuhteista eikä anna arvoa ajatukselle oikeusperiaatteisiin nojaavasta kansainvälisestä yhteisöstä.

Vladimir Putinin sanansaattaja

Venäjä hyötyy Araud’n mukaan selvästi vuonna 2004 ulkoministeriksi nousseen Lavrovin pitkästä kokemuksesta.

– Venäjän ulkopolitiikka saa siitä jatkuvuutta ja ammattimaisuutta, jota länsimailta toisinaan puuttuu, hän sanoo.

– On selvää, että Sergei Lavrov ei ole helppo eikä sympaattinen keskustelukumppani, mutta häntä on pakko kunnioittaa. 71-vuotiaan väsyneine kasvoineen, lasi kuivaa viskiä kädessään, savuke suupielessään, vain harvoin hymyillen ja halveksuva ilme huulillaan, hän haluaa argumenteillaan pikemminkin painostaa kuin vakuuttaa, hän toteaa.

Silti Lavrov on hänen mukaansa lopulta vain Vladimir Putinin sanansaattaja.

– Lavrov on toteuttaja, ei päätöksentekijä. — Hänen liikkumavaransa on siten lähes olematon, varsinkin kun hänen pomonsa, joka ei suinkaan kerro hänelle kaikkea, pitää korttinsa huolellisesti salassa.