Sergei Lavrov: Nato yrittää vallata Neuvostoliiton orvoksi jättämiä alueita

Venäjän ulkoministerin mukaan puolustusliitto on vain geopoliittinen hanke.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov arvostelee kovin sanoin Natoa.

– Natosta on tullut puhtaasti geopoliittinen hanke, jonka tavoitteena on vallata Varsovan liiton ja Neuvostoliiton orvoksi jättämiä alueita, Lavrov sanoi maanantaina Venäjän ulkoministeriön mukaan.

Lavrovin kommenttia on jaettu muun muassa Venäjän ulkomaan edustustojen tileiltä Twitterissä. Moni on ihmetellyt kommenttia ”orvoista alueista” sosiaalisessa mediassa.

Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan Genevessä. Venäjä on esittänyt Natolle ja länsimaille kovia vaatimuksia ja kerännyt samalla suuret sotajoukot Ukrainan rajalle.

Venäjän esittämiä ehtoja on pidetty pitkälti mahdottomina. Kreml on vaatinut muun muassa Naton laajenemisen pysäyttämistä, ”Venäjää uhkaavien aseiden” kieltämistä maan rajoilta ja käytännössä puolustusliiton vetämistä pois Itä-Euroopasta.

Neuvotteluja vetävä Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov kommentoi sunnuntaina asetelmia synkästi. Rjabkov väitti lännen muun muassa uhkaavan ja painostavan Moskovaa ja totesi, ettei Kreml ole valmis minkäänlaisiin myönnytyksiin näissä oloissa.

FM #Lavrov: #NATO has become a purely #geopolitical project aimed at taking over territories orphaned by the collapse of the Warsaw Treaty Organisation and the Soviet Union. pic.twitter.com/sVH9ysmJNh — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 10, 2022

But if they do their very best to reinforce that stereotype in their boorish behaviour and language? CEE countries "left without a master" (Lavrov), "Collect your "crap" and get out of Eastern Europe" (Ryabakov). I think it's purposive, frankly. Respond with Stoicism? — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 10, 2022

FM Lavrov: "NATO has become a purely geopolitical project aimed at taking over territories orphaned by the collapse of the Warsaw Treaty Organisation and the Soviet Union" ⁉️ "ORPHANED TERRITORIES"❓🤣🤣🤣 Image Patrick Sterno © Magixl pic.twitter.com/XmV3E5AhO6 — Mikhail Khodorkovsky (English) (@mbk_center) January 10, 2022