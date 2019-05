Serbian armeija hälytystilassa – Kosovossa ammuskelua

Serbian presidentti Aleksandar Vucic on määrännyt armeijan täyteen hälytystilaan ja kutsunut maan hallinnon turvallisuusneuvoston koolle. Kosovolaisten poliisijoukkojen kerrotaan tehneen pidätyksiä Kosovon serbialueella. Mediatietojen mukaan alueella on ammuskeltu ja käytetty kyynelkaasua. Kosovolaispoliisien kerrotaan myös pidättäneen serbitaustaisia poliiseja.

Kosovon pääministeri Ramush Haradinajin mukaan kyse on salakuljetuksen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta operaatiosta Kosovon pohjoisilla alueilla.

– Vahvistan, että operaatio kohdistuu järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja myös poliisi- ja tulliviranomaisiin. Pyydän kansalaisia pysymään rauhallisina, Ramush Haradinaj totesi Twitterissä.

Pääministeri kutsui järjestäytynyttä rikollisuutta ja salakuljetusta uhkaksi Kosovon edistykselle ja korosti, ettei tällaista toimintaa tule tukea ”etnisillä tai muilla sellaisilla perusteilla”.

Anti smuggling & organized crime operation is being conducted in northern municipalities of #Kosovo as part of our commitment to implement RoL for all. I confirm that this operation is against org. crime & it also targets police & customs officers. I call citizens to remain calm.

Strengthening Rule of Law is our country’s & region’s core interest. Organized crime and smuggling are a direct threat to our mutual progress, and should NOT be supported on ethnic nor any other basis. The Government of Serbia should not undermine our efforts to tackle it. RH

— Ramush Haradinaj (@haradinajramush) May 28, 2019