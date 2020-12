Seppo Tiitinen HS:lle Haavisto-viestistä: Rysän päältä kiinni

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pitkäaikaisen eduskunnan pääsihteerin mukaan perustuslakivaliokunnan aiemmat politikointiyritykset on tehty fiksummin.

Eduskunnan entinen pääsihteeri Seppo Tiitinen kertoo Helsingin Sanomille seuranneensa kummissaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ministerivastuuasian käsittelystä virinnyttä kohua. Erityisen tyrmistynyt Tiitinen on tavasta, jolla vihreät ovat kritisoineet eduskunnan virkamiehiä.

− Enpä muista, että virkakuntaa olisi koskaan ennen tuolla tavalla vedetty mukaan ja yritetty laittaa syntipukkina lahtipenkille. Se on hyvin poikkeuksellista, Seppo Tiitinen kommentoi.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitkon Whatsapp-viesti ja kansanedustaja Mari Holopaisen puheet perjantain täysistunnossa on tulkittu valiokuntaneuvosten arvosteluksi.

Tiitinen sanoo luottavansa eduskunnan virkakuntaan ja nimenomaan perustuslakivaliokunnan sihteeristöön.

Kohu perustuslakivaliokunnan käsittelystä alkoi viime viikolla, kun MTV Uutiset julkaisi perustuslakivaliokunnan jäsenen Outi Alanko-Kahiluodon (vihr.) sähköpostin, jossa hän esitti lievennyksiä Haavistoa koskevan mietinnön sanamuotoihin. Hän oli lähettänyt viestin vain valiokunnassa istuville hallituspuolueiden kansanedustajille.

− Varmasti on ollut vastaavia politikointiyrityksiä ennenkin, mutta yleensä ne on tehty fiksummin. Tässä jäätiin rysän päältä kiinni. Se osoitti, että tässä yritettiin sellaista, mikä oli alun perin tuomittu epäonnistumaan. Sehän on poliittista ammattitaidottomuutta, Tiitinen sanoo.

Hän pitää tapausta yksittäistapauksena, jonka perusteella hän ei lähde arvioimaan, onko perustuslakivaliokunta ajautunut kriisiin.

Tiitisen mukaan järjestelmän muuttamiseen ei ole syytä.

− Ennakoiva perustuslakikontrolli on osoittautunut erittäin hyväksi.