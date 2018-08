Seppo Kääriäinen ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa

Keskustan pitkäaikainen kansanedustaja sanoo, että lähes 50 vuotta sylkykuppina riittää.

Keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen, 70, kertoo blogissaan ettei aio hakea tehtävälleen jatkoa kevään eduskuntavaaleissa. Kääriäinen on istunut eduskunnassa vuodesta 1987.

– Pitkä on ollut matka. Monessa on oltu. Paljon on tehty. Jossakin on onnistuttu. Liian monessa on tullut takkiin. Se, mikä on saavutettu, on yhdessä tehty – ja vain yhdessä, Seppo Kääriäinen kirjoittaa.

Kääriäinen toteaa kirjoituksessaan, että ”lähes 50 vuotta sylkykuppina riittää”. Hän kertoo haluavansa antaa tilaa ”politiikan nykymeininkiin ja -tyyliin paremmin sopiville voimille”.

– Siirryn aidan toiselle puolelle, politiikan tekijästä tarkkailijaksi ja kommentoijaksi. Se on politiikan entiselle tutkijalle vähintään yhtä mieluisaa kuin politiikan tekeminen.

Kansanedustaja kertoo kirjoittavansa kirjan nykypolitiikan murroksen ilmiöistä.

– Jos ei julkisuuteen, niin pöytälaatikkoon, Kääriäinen toteaa.

”Se on tässä nyt” kirjoitan kotisivullani (www.seppo.kaariainen). Tarkoittaa sitä, että en ole ehdokkaana seuraavissa eduskuntavaaleissa. — Seppo Kääriäinen (@seppokaariainen) August 13, 2018