Senioreita kannustetaan ulkoiluun myös pandemia-aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ikäihmisten on pidettävä huolta peruskunnostaan myös korona-aikana, Senioriliitto muistuttaa.

Kansallinen senioriliitto katsoo kannanotossaan, että ikäihmisiä on nyt kannustettava turvalliseen ulkoiluun.

– Päättäjien ja viranomaisten on tiedotettava ikääntyneille turvallisen liikkumisen tavoista ja muistutettava liikunnan merkityksestä terveydelle. Ikääntyneiden on pidettävä huolta peruskunnostaan myös pandemian olosuhteissa, Senioriliitto korostaa.

Senioriliitto muistuttaa myös, että yksinäisyys koskettaa ikäihmisiä. Senioriliiton mukaan suomalaisista yksinasuvista noin 445 000 on yli 65-vuotiaita. Yleisintä yksinasuminen on yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä, joista melkein joka toinen asuu yksin.

– Jo nyt on tietoa siitä, että korona-aikana senioriväestöstä osa on ahdistunut ja yksinäisyyden kokemukset ovat lisääntyneet merkittävästi. Liikkumattomuus heikentää yleiskuntoa, liitto katsoo.

Senioriliiton mukaan iäkkäät ovat toimineet koko koronaepidemian aikana erittäin vastuullisesti.

– He ovat pitäneet tunnollisesti huolen siitä, että he eivät kulje väkijoukoissa, käyttävät maskia ja noudattavat muutenkin turvaohjeita. Korona on etenkin ikääntyneille vaarallinen sairaus, mutta oikein toimien riskit voidaan ulkoillessa minimoida hyvin.