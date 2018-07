Senaattori Vladimir Putinin antamasta pallosta: Kuuntelulaitteet tarkistettava

Amerikkalaissenaattori Lindsey Graham twiittasi sarjan viestejä presidentti Vladimir Putinin ja presidentti Donald Trumpin Helsingin huipputapaamisen lehdistötilaisuuden jälkeen.

Lindsey Grahamin mielestä presidentti Trump hukkasi mahdollisuuden tehdä Venäjästä vastuullinen vuoden 2016 vaaleihin sekaantumiseen. Graham olisi halunnut antaa vahvan varoituksen tulevista vaaleista.

Viimeisenä twiittinään senaattori otti kantaa jalkapalloon, jonka Putin tilaisuudessa antoi Trumpille jalkapallon MM-kisojen USA:an tulon merkeissä.

– Viimeiseksi, jos kyse olisi minusta, tarkistaisin jalkapallon kuuntelulaitteiden varalta enkä koskaan päästäisi sitä Valkoiseen taloon.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 16, 2018