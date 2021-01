Senaattori: Donald Trumpin syytekynnys ylittyy

Pennsylvanian republikaanisenaattori Pat Toomey sanoo, että hänen mielestään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyllistynyt syytteen alaisiin rikoksiin. Hän ei kuitenkaan ole varma, tulisiko Trump syrjäyttää vallasta ennen virkakautensa päättymistä. Asiasta kertoo muun muassa CNN ja Fox News.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattien on määrä esittää maanantaina aloite, jossa vaaditaan Trumpin asettamista virkarikossyytteeseen. Asian vahvistaa Twitterissä muun muassa demokraattiedustajat Ted Lieu ja David Cicciline.

Mikäli aloite menestyy ja Trumpia vastaan nostetaan syyte, kyse on jo toisesta häntä vastaan nostetusta virkarikossyytteestä.

Trumpin virkakausi päättyy 20. tammikuuta, jolloin presidentiksi valittu Joe Biden vannoo virkavalan. Yhdysvaltain kongressitalon valtauksen jälkeen useat tahot, mukaan lukien Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi, ovat vaatineet Trumpin erottamista presidentin virasta välittömästi.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.

We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK

— Ted Lieu (@tedlieu) January 9, 2021