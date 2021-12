Semeru-tulivuoren tuhot videolla – kuolonuhrien määrä nousee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulivuoren purkauksen alle jääneen kylän pelastustyöt on jouduttu keskeyttämään.

Indonesian Jaavan saarella purkautuvan 3,6 kilometrin korkuisen Semeru-tulivuoren purkauksen alle jääneessä kylässä on raportoitu uusista kuolonurheista viikonlopun aikana. Ainakin 14 ihmistä on saanut surmansa, useita on vielä kadoksissa ja 57 ihmistä loukkaantunut, joiden joukossa kaksi raskaana olevaa naista, kertoo Daily Mail.

Pelastustyöt jouduttiin keskeyttämään sunnuntaina kuuman tuhkan vuoksi. 11 kylää on jäänyt kuuman vulkaanisen mutavyöryn alle Lumajangin alueella. Tuho näkyy alta löytyviltä videoilta.

Monet ihmiset ovat kärsineet palovammoista, sillä purkauksen alussa ei ymmärretty, että tulivuorelta syöksyvä virtaus ei ole vettä vaan kuumaa vedensekaista vulkaanista mutaa. Tulivuorenpurkauksia voidaan yleensä ennustaa nousevan magman aiheuttamien seismisten muutosten vuoksi.

Semeru-tulivuoren purkaus käynnistyi kuitenkin ilman ennakkovaroituksia rankkojen sateiden vuoksi, jotka saivat kraatterin reunan osittain romahtamaan. Tästä aiheutunut tulikuuma vulkaanisen tuhkan ja veden sekainen vyöry pystyy kulkemaan jopa 80 kilometrin tuntivauhtia. Taloja on hautautunut kattoon asti ja silminnäkijöiden mukaan paikalliset viranomaiset ovat käsin kaivaneet ruumiita ylös mudasta, kertoo BBC.

Semeru on yksi Indonesian 130 aktiivisesta tulivuoresta. Indonesia vulkaaninen aktiivisuus johtuu sen sijainnista Tyynenmeren ”tulirenkaalla”, jossa mannerlaattojen reunat törmäävät toisiinsa. Ihmiset jouduttiin evakuoimaan Semerun purkauksen vuoksi myös vuosi sitten.

