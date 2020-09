Selvityspyyntö hallitukselle: Mihin päätös ravintoloista perustuu?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

MaRan mukaan aukiolorajoitukset uhkaavat tuhansien yritysten olemassaoloa ja kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi esittää pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle julkisen pyynnön esittää selvitys siitä, kuinka paljon koronavirustartuntoja on ollut ravintoloissa.

Lappi pyytää edelleen perusteluja perustuslain näkökulmasta sille, miksi rajoitukset elinkeinovapauteen ovat välttämättömiä.

– Ravintolat ja kahvilat ovat hoitaneet tehokkaasti omavalvontaa sekä huolehtineet erinomaisesti asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta, minkä vuoksi asiakkaiden on ollut turvallista käydä ravintoloissa. Omavalvonnan onnistuminen näkyy siinä, ettei niistä ole lähtenyt liikkeelle koronavirustartuntoja, Lappi toteaa tiedotteessa.

Hallitus päätti tiistaina rajoittaa ravintoloiden aukioloa valtakunnallisesti niin, että ravintolat on suljettava viimeistään kello 01.00. Anniskelun olisi loputtava jo puolilta öin. Rajoitukset astuvat voimaan lokakuun 8. päivänä. Hallitus päätti, että koronaviruksen kiihtymisvaiheen alueilla anniskelu on lopetettava klo 22 ja ravintolat suljettava klo 23. Asiakaspaikoista saa olla käytössä enintään puolet.

Lappi korostaa, että nämä rajoitukset koskevat myös ruokaravintoloita, kahviloita, henkilöstö- ja opiskelijaravintoloita, hotellien aamiaisravintoloita sekä liikenneasemien ravintoloita, joissa ei ole ollut koronatartuntoja.

MaRan jäsenkyselyn mukaan yksin asiakaspaikkamäärien leikkaaminen puoleen vähentää yritysten liikevaihtoa ainakin 40 prosenttia hieman yli puolessa ravintoloista. Vain kuusi prosenttia yrityksistä kertoi, että se ei vaikuta liikevaihtoon lainkaan. Kyselyyn vastasi 730 jäsenyritystä, joilla on tuhansia ravintoloita.

– Nämä rajoitukset uhkaavat tuhansien ravintolayritysten olemassaoloa ja sen myötä kymmeniä tuhansia työpaikkoja, joten selvityksen saaminen päätöksen perusteista on välttämätöntä, Lappi toteaa.

Hallitus perusteli rajoituksia koronaviruksen leviämisen estämisellä, koska virus on levinnyt erityisesti yöravintoloissa.

Tilanteen arvioimista vaikeuttaa MaRan mukaan se, etteivät viranomaiset ole ilmoittaneet, kuinka paljon asiakkaita on altistunut yöravintoloissa ja kuinka moni on saanut siellä varmuudella koronavirustartunnan. HUS on julkaissut viikoilta 35–39 tilaston altistumistavoista.

Ravintoloita, puhumattakaan yöravintoloista, ei ole eritelty tilastossa. Yleisin altistumistapa on oppilaitokset ja päiväkodit (37 prosenttia), toisena paikat, tilaisuudet ja harrastukset (18 prosenttia) sekä kolmantena samassa taloudessa asuvat, lähipiiri (17 prosenttia).

– Hallituksen olisi syytä perustella, miten nämä rajoitukset ovat perustuslain näkökulmasta välttämättömiä Lappi sanoo.