Selvitys: Tupakkaveron nostaminen vähentää köyhyyttä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viidenkymmenen prosentin korotus tupakan hinnassa voisi merkittävästi vähentää terveysongelmista johtuvaa köyhyyttä.

Pienituloiset saisivat myös suurimmat terveyshyödyt hinnankorotuksista, tuore selvitys osoittaa. Kolmetoista keskituloista maata kattava selvitys näyttäisi kumoavan näkemyksen, jonka mukaan hinnankorotukset rokottavat köyhimpiä pahiten.

Kovien hinnankorotusten seurauksena lähes 70 miljoonaa tupakoitsijaa tarkastellusta 500 miljoonasta todennäköisesti lopettaisi tupakoinnin ja suurimmat hyödyt havaittaisiin pienituloisimpien parissa, tutkijat laskivat. Analyysissa tarkasteltiin vain miehiä.

Samalla arviolta 16 miljoonaa miestä välttyisi tupakkasairauksista aiheutuvilta taloudellisilta vaikeuksilta ja yhdeksän miljoonaa välttyisi äärimmäiseltä köyhyydeltä maissa, joissa ei ole kattavaa sairausvakuutusjärjestelmää. Vaikutukset olisivat suurimmat jo valmiiksi vähätuloisilla.

Tutkijat arvioivat, että 50 prosentin hinnankorotusten ansiosta 20 miljoonaa ihmistä pysyisi vuoden ajan köyhyysrajan yläpuolella.

Rikkaiden tupakoitsijoiden elämään hinnankorotukset eivät kovin paljoa vaikuttaisi, mutta jatkossa he maksaisivat suhteessa selvästi suuremman osan tupakkaveroilla kerättävästä potista. Hintojen nostaminen ei myöskään toimisi yhtä tehokkaana lopettamiskannustimena varakkaille.

Tupakkaveron nostaminen ja hinnankorotukset ovat tutkimusten mukaan tehokkain keino vähentää tupakointia. Vuosina 2012–2015 yli sata maata nosti tupakkaveroa, mutta vain harvoin korotukset olivat niin suuria, että ne olisivat merkittävästi vähentäneet tupakointia.

Tupakointi on merkittävimpiä terveysongelmia maailmanlaajuisesti. Suomessa miesten tupakointi on vähentynyt tasaisesti jo monen vuosikymmenen ajan, mutta naisten tupakointi on pysynyt lähes samalla tasolla 1980-luvulta saakka. Suomalaismiehistä tupakoi päivittäin 17 prosenttia ja naisista 14 prosenttia.

Selvitys julkastiin BMJ-tiedelehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.