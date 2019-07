Janne Heikkinen: Tämä on Antti Rinteen selvittelyhallitus

Hallituksen alkutaipaleen toimia on vaikeaa luonnehtia ainakaan tulosvastuullisiksi.

Kirjoitin Forum24 -lehden kolumnissa siitä, kuinka vaikeaksi on muodostumassa hallituksen toimien löytyminen kohua herättäneen saimaannorpan kuuttien kuolemien ehkäisemiseksi. Vakavasti uhanalaisten norppien kuuteja hukkui kalastusverkkoihin ympäri Saimaata välittömästi verkkokalastuskiellon päätyttyä.

Ensiapuna verkkokalastuskauden lykkääminen esimerkiksi kuukaudella osoittautui ylivoimaiseksi tempuksi, vaikka asian olisi voinut korjata yhdellä valtioneuvoston asetuksella. Hallitus ilmoitti sen sijaan asettavansa “selvitystyöryhmän” kesälomien jälkeen syksymmällä valmistelemaan asiaa vasta vuodelle 2021.

Hallitus ja raidehankkeet

Samaan tulosvastuun välttelyyn hallitus nojaa myös suurten rautatiehankkeiden osalta. Vaalikampanjoiden ja hallitusneuvotteluiden alla kaikki nykyiset hallituspuolueet puhuivat lämpimään sävyyn raidehankkeiden aloittamisesta. MEP Miapetra Kumpula-Natri (sd.) vaati neuvotteluiden alla, että hallitus kiirehtisi hankkeiden vauhtiin laittamista. Osana Euroopan strategisten väylien verkkoa erityisesti päärata voisi saada jopa 20-30 prosenttia rahoituksestaan EU:lta. Tämä on merkittävä potti kun huomioidaan, että isojen raidehankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio pyörii 10-12 miljardin euron välillä.

Europarlamentaarikko on arvioissaan aivan oikeassa. Kansallisen rahoituksen ja suunnittelun on oltava kunnossa kun EU:n CEF-rahaa haetaan vuodesta 2021 alkaen. Tätä vasten on äärimmäisen sekavaa politiikkaa hallitukselta, ettei se varannut näiden strategisten ratahankkeiden käynnistämiseen ollenkaan rahaa esimerkiksi omaisuuden myyntituotoilla rahoitetusta investointiohjelmastaan. Mikäli tästä kolmen miljardin paketista olisi maailmanparannushankkeiden sijaan sijoitettu esimerkiksi kolmannes kokoomuksen esityksen mukaisesti strategisiin raidehankkeisiin, lapiot olisi laitettu välittömästi maahan esimerkiksi Espoon kaupunkirata-osuudella, joka on edellytys Turun tunnin junalle.

Vastaavasti hallitus laiminlöi kesän lisätalousarviossaan rahoituksen myöntämisen koko pääradan suunnitteluun aina Helsingistä Ouluun ja Tornioon asti. Päätös rahoituksen myöntämisestä vain Helsinki-Tampere -välille onkin lyhytnäköistä osaoptimointia, josta muun muassa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala (kesk.) ilmaisi pettymyksensä. Verrattain maltillisella kahdeksan miljoonan euron panostuksella suunnittelutyö olisi voitu ulottaa koko pääradalle, mikä on edellytys mm. CEF-rahan myöntämiselle. Vihervasemmiston aisankannattaja Suomen Keskusta ei varsinaisesti onnistunut Pohjois-Suomen edun valvomisessa.

Saadaanko yhtäkään hanketta käyntiin?

Kaiken tämän saamattomuuden keskellä liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) paljasti hallituksen kortit. Hänen mukaansa hankkeiden toteuttamisaikataulusta on syntynyt “liian optimistinen kuva” poliitikoille ja kuntapäättäjille. “Tämän hallituksen kohdalla puhutaan vielä näiden hankkeiden suunnittelusta eli varmasti hankkeet eivät sillä tavalla tällä hallituskaudella ehdi liikkeelle.”, ministeri totesi Kauppalehden (7.6.2019) kuukauden takaisessa haastattelussa.

Kuvaavaa on, että KL:n toimittaja vielä kysyi Marinilta, että “kuulinko oikein?”.

Ja en ihmettele tätä vaalilupausten syömistä. Hallitus tyhjensi hillopurkkinsa eturyhmille ennen aikojaan, joten rahaa ei nyt yksinkertaisesti ole. Myöskin penseä suhtautuminen hankeyhtiömalliin, jonka avulla rahoitusta voitaisiin kerätä useammasta eri lähteestä hidastaa hankkeiden käynnistämistä. Antti Rinteen mielestä hankkeita tulee rahoittaa velalla. Erikoiseksi tämän lisäselvittelyn tekee se, että Juha Sipilän hallitus oli viittä vaille jo perustamassa nämä hankeyhtiöt, kunnes muuttui toimitusministeristöksi, jolloin ne jäivät jäihin.

Mielestäni sekoilu norppien ja raidehankkeiden kanssa symboloi osuvasti tämän hallituksen luonnetta. Asioita selvitetään ja esiselvitetään, siinä missä esimerkiksi Sipilän hallitus teki, toteutti ja tahtoi. Kuvaavaa on, että Sipilän hallituksen ohjelmassa sana “selvitetään” mainitaan 16 kertaa, tuoreen hallituksen ohjelmassa samainen termi esiintyy yli 130 kertaa.

Ei ole kaukaa haettua väittää, että Rinteen hallituksesta on muodostumassa tulosvastuuton selvittelyhallitus. Vaalivoiton ostamisesta vesitetyllä vappusatasella ja hoitajamitoituspetkutuksella en tässä yhteydessä halua edes elämöidä sen enempää.

Janne Heikkinen Janne Heikkinen on kokoomuksen kansanedustaja.