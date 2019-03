Sellua Äänekoskelta satamaan jo yli miljoona tonnia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaa sellua vuodessa 1,3 miljoonaa tonnia, josta 0,8 miljoonaa lähtee vientiin.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan vientikuljetusten tarpeisiin rakennettu logistiikkaratkaisu kuuluu VR Groupin mukaan suomalaisen teollisuuden tehokkaimpiin. Tehtaan ja Vuosaaren sataman välisissä rautateiden sellukuljetuksissa on ylitetty miljoonan tonnin raja.

Tehtaan toiminnot, rautatiekuljetukset ja satamaoperointi on VR Groupin mukaan yhdistetty saumattomaksi kokonaispalveluksi. Sellu kuljetetaan tehtaalta rautateitse Vuosaaren satamaan, jonka kautta se lähtee vientiin. VR Transpoint kuljettaa sellua Vuosaareen kahdella junalla päivässä, kuutena päivänä viikossa.

Äänekosken ja Vuosaaren välisiin sellukuljetuksiin on sidottu kaksi Vectron-veturia ja kolme vaunurunkoa. Kuljetukset hoidetaan 22 vaunusta koostuvina junina.

– Koko logistiikkaketju on hiottu mahdollisimman saumattomaksi ja tehokkaaksi yhdessä asiakkaan kanssa. Logistiikka on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena junavaunujen lastauksesta purkuun ja laivanlastaukseen asti, minkä kautta sellukuljetuksiin on saatu ennennäkemätöntä tehokkuutta. Kokonaisuuden toimiminen vaatii myös ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta niin, että häiriöitä ei tule missään päässä ketjua, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo tiedotteessa.

Biotuotetehtaalla tuotettua sellua viedään Suomen ulkopuolelle vuodessa noin 800 000 tonnia.

– Biotuotetehdas on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos tuottaen 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Kun on kyse noin suurista määristä, varaston täytyy olla satamassa. Oli selvää, että tehtaan ja sataman välille piti rakentaa erittäin luotettava logistiikkaketju, Metsä Groupin maalogistiikasta vastaava johtaja Pasi Pulkkinen kertoo.