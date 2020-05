”Selkääntaputteluun ei enää syytä” – Suomen koronaluvuissa muutos

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien tartuntojen reilu kaksi viikkoa kestänyt lasku on pysähtynyt.

Uudet koronavirustartunnat ovat olleet jo useamman viikon laskussa Suomessa. Nyt päivittäiset tapaukset näyttävät kuitenkin nousseet jo aiemmin saavutetusta tasosta.

Suomen alueellisia koronatilastoja ja testauslukuja lähiviikoilta keränneen Tietoturvayhtiö F-Securen Markku Hännisen mukaan uusia tartuntoja todetaan nyt 35-40 päivässä. Aikaisemmin tällä viikolla tiistaina THL ilmoitti keskiviikkona uusien koronavirustartuntojen kasvaneen 64:llä. Tapausmäärien päiväkohtainen kasvu oli suurin kahteen viikkoon.

– Tartuntojen reilu pari viikkoa kestänyt reilu lasku on nyt pysähtynyt, Hänninen toteaa kuvan kanssa Twitterissä.

Kehitys on puhuttanut myös asiantuntijoita. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja ja Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen sanoo Twitterissä, että tällä hetkellä Suomi on uusissa tartunnoissa esimerkiksi Saksan ja Viron tasolla. Esimerkiksi Norjassa ja Islannissa uusia tartuntoja on selvästi vähemmän.

– Melko lailla samalla tasolla tosiaan ollaan. Suomi voisi vielä tukahduttaa tartuntamäärät Norjan luvuille #covid19 #Norja #tukahduttaminen, hän sanoo.

– Selkääntaputteluun ei ole enää syytä: Tartuntojen määrä tällä viikolla näyttää muodostuvan edellistä suuremmaksi, Columbian yliopistossa apulaisprofessorina ja Genome Centerissä ryhmänjohtajana työskentelevä Tuuli Lappalainen katsoo.

– Sopivasti kesän alun ja rajoitusten purun kynnyksellä. Tähänkö päättyi monen viikon hyvä kehitys ja toiveet tukahtumisesta koko maassa?

Noin puolet Suomen uusista tartunnoista löydetään nyt Helsingistä, missä määrät ovat viime päivinä kasvaneet. Päivättäinen viikon keskiarvo nyt noin 36, joka jakaantu suunnilleen näin: Helsinki: 18

Vantaa: 4

Espoo: 3

Muu Uusimaa: 5

