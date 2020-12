Selitys pitkille koronaoireille: Kehon vasta-aineet sekoavat

Tuore tutkimus on vahvistanut epäilyjä, joiden mukaan pitkäkestoiset koronavirusoireet voivat johtua immuunijärjestelmän häiriöistä.

Yalen yliopiston tutkijat havaitsivat potilailta suuria määriä väärin toimivia vasta-aineita, jotka tuhosivat hyödyllisiä immuunisoluja ja aiheuttivat vaurioita eri elimissä ja kudoksissa.

Niin sanottuja autovasta-aineita löytyi enemmän niiltä potilailta, jotka kärsivät vakavammasta Covid-19:n taudinkuvasta. Tilanne oli samankaltainen kuin systeemisestä lupuksesta kärsivillä, mutta koronan kohdalla tuhoisia vasta-aineita oli verenkierrossa vielä enemmän.

Immuunijärjestelmän tuottamat vasta-aineet kiinnittyvät tavallisesti virusten pinnalta löytyviin proteiineihin ja estävät niitä tunkeutumasta soluihin. Autovasta-aineet hyökkäävät vahingossa omien proteiinien kimppuun ja häiritsevät kehon normaalia toimintaa.

Yalen yliopiston apulaisprofessori Aaron Ring uskoo ilmiön selittävän monien kokemia oireita, jotka voivat kestää jopa kuukausia akuutin infektion jälkeen.

– Vasta-aineet säilyvät kehossa pitkiäkin aikoja, joten ne voivat olla yhteydessä ”pitkänä Covidina” tunnettuihin ongelmiin, Ring sanoo Guardian-lehdelle.

New exciting collaboration work with @Aaronmring lab reveals diverse and functional autoantibodies in #COVID patients.

Our findings provide clues for why COVID affects many organs, induce range of symptoms that are long lasting.

Thread (1/n)https://t.co/q2ZsjtWiLD

— Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) December 12, 2020