Selitys koronan mysteerioireille? ”Tappaa iskemällä verisuoniin”

Uusi koronavirus vaikuttaa olevan myös verisuonitauti.

Koronavirusepidemian edetessä on tullut yhä selvemmäksi, etteivät viruksen oireet rajoitu vain hengityselimiin. Potilailla on havaittu veritulppia ja nuorehkoja sairastuneita on menehtynyt aivoinfarkteihin. Hiljattain kerrottiin ”koronavarpaista”. Kylmäkyhmyjä muistuttavia iho-oireita on havaittu etenkin nuorilla potilailla.

Medium Elementalin artikkelin mukaan karttuvat tiedot oireista vaikuttavat tukevan yhä vahvemmin teoriaa siitä, että koronavirus on myös verisuonitauti.

– Nämä COVID:iin liitetyt komplikaatiot olivat mysteeri. Havaitsemme veren hyytymistä, munuaisvaurioita, sydäntulehdusta, infarkteja, enkefaliittia (aivokuume), lääkäri ja tutkija William Li listaa.

The Lancet -tiedelehdessä huhtikuussa julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että uusi koronavirus kykenee tunkeutumaan verisuonten pinnan soluihin. Tämä voi johtaa laajoihin elinvaurioihin. Verkkouutiset kertoi tutkimuksesta tässä jutussa.

– Kun kaikki kertyvä tieto kootaan yhteen, paljastuu, että tämä virus on todennäköisesti vaskulotrooppinen, se siis vaikuttaa verisuoniin, tutkimusta tekemässä ollut Brighamin naistensairaalan sydän- ja verisuonitautien laitoksen lääketieteellinen johtaja Mandeep Mehra sanoo Mediumille.

Hänen mukaansa koronavirus ei ole vain hengitystiesairaus.

– Tämä alkaa hengitystiesairautena, mutta on itse asiassa verisuonitauti, joka tappaa ihmisiä vaikuttamalla verisuonistoon.

Uuden koronaviruksen uskotaan tunkeutuvan kehoon nenän ja kurkun solujen ACE2- eli angiotensiinikonvertaasi 2-reseptorien kautta. Keuhkoissa se iskee alveoleihin eli keuhkorakkuloihin. Niissä reseptoreita on runsaasti.

– Virus menee keuhkoihin, tuhoaa keuhkokudosta ja ihmiset alkavat yskiä. Keuhkokudoksen tuhoutuminen rikkoo verisuonia. Sitten se alkaa tartuttaa endoteelisoluja, synnyttää paikallisen immuunireaktion ja tulehduttaa endoteelin, Mandeep Mehra selvittää.

Verenkiertoon tällä tavalla vaikuttavaa ja ympäri kehoa leviävää hengitystievirusta kuvataan harvinaislaatuiseksi. Esimerkiksi ensimmäinen SARS-virus ei tähän pystynyt.

”Veritulppia kaikkialla”

Verisuoniin leviävä tartunta selittäisi artikkelin mukaan koronaviruksen ”outojen oireiden” lisäksi mahdollisesti myös sitä, miksi korkeasta verenpaineesta, korkeasta kolesterolista, diabeteksesta ja sydänsairauksista kärsivien riski vakavasta tautimuodosta on niin korkea sekä miksi hengityskone ei usein riitä kohentamaan koronapotilaiden tilaa.

William Lin mukaan kyse on käytännössä siitä, että hapenkuljetuksen heikentyminen veritulppien takia estää potilasta saamasta täyttä hyötyä hengityskoneesta.

Li oli laatimassa New England Journal of Medicinessä viime viikolla julkaistua tutkimusta, jossa koronavirukseen kuolleiden keuhkoista löydettiin runsaasti veritulppia ja todisteita taudin leviämisestä endoteelisoluihin.

– Veritulppia löytyi kaikkialta. Havaitsimme viruspartikkelien täyttävän endoteelisoluja kuin purkkapalloautomaatteja, William Li kuvailee.

Verisuonten tartunta auttaisi selittämään myös sitä, miten koronavirus iskee muihinkin elimiin kuin keuhkoihin.

– Onko tämä eräs tapa, jolla COVID-19 voi vaikuttaa aivoihin, sydämeen ja COVID-varpaisiin? Kulkeeko SARS-CoV-2 endoteelisolujen välityksellä tai pääseekö se näin verenkiertoon? Tähän emme tiedä vastausta, Li jatkaa.

Avoimia kysymyksiä

Koronaviruksen laajoja oireita on pyritty vaihtoehtoisesti selittämään niin kutsutulla sytokiinimyrskyllä. Sillä tarkoitetaan äärimmäisen voimakasta ja hengenvaarallista tulehdusvastetta. Sitä havaitaan vakavien hengitystieinfektioiden yhteydessä ja se voi johtaa esimerkiksi veritulppiin ja sydänongelmiin. Koronaviruksen kohdalla oireet vaikuttavat kuitenkin olevan odotettua pahempia.

– Veritulppien esiintymisen todennäköisyys on jonkin verran kohonnutta näiden muiden virusten kohdalla. Syy on uskoakseni yleisesti tulehduksessa, Columbian yliopiston Irving Medical Centerin kardiologi Sanjum Sethi sanoo.

– On hyvä kysymys, tapahtuuko tätä SARS-CoV-2:n kohdalla enemmän tai ainutlaatuisesti vai onko kyse vain siitä, että se (infektio) on niin paljon vakavampi. Nämä kaikki ovat mielestäni hyviä kysymyksiä, joihin meillä ei valitettavasti vielä ole vastauksia, hän toteaa.

Mikäli koronavirus todella vahvistuu myös verisuonitaudiksi, on tämä Mandeep Mehran mukaan huomioitava hoidossa. Esimerkiksi ACE-estäjien ja statiinien käyttö on hänen mukaansa yhdistetty tutkimuksessa suurempaan todennäköisyyteen selvitä sairaudesta.