Selfievideo ennen häitä – veli kunniakidutti, sisar kuoli

The New Arab kertoo palestiinalaisalueella Betlehemissä surmansa saaneesta 21-vuotiaasta Israa Ghrayebista.

Häntä sanottiin lahjakkaaksi meikkiartistiksi, joka oli menossa kihloihin. Israan veljen sanotaan hakanneen siskonsa ja kiduttaneen häntä perheen isän määräyksestä. Syynä oli Israan sosiaaliseen mediaan postaama video, jossa hän näkyi tulevan puolisonsa kanssa.

Veljen mukaan video vei perheeltä kunnian näyttäessään parin yhdessä ennen virallisia seremonioita. Yrittäessään paeta väkivaltaa Israa oli pudonnut talon toisesta kerroksesta ja saanut vammoja selkärankaansa.

Israa kertoi tilanteesta Instagram-postauksessaan sairaalasta. Tämän jälkeen perheenjäsen oli käynyt sairaalassa hänen kimppuunsa uudelleen. Somessa nähtiin video, jossa Israa kirkuu väitetyn toisen episodin aikana.

Kuolemaan sairaalassa johtaneet tapahtumat ovat epäselviä. Perhe on kiistänyt syytökset ja sanoo Israan kuolleen sydänkohtaukseen.

This is Israa Ghrayeb who passed away after she had been brutally beaten for going out with a guy she’s planning to marry. While she was being hospitalized from her injuries, her brother Ihab hit her again on the head which cause death. pic.twitter.com/OBeAt0acvu@USAID #اسراء_غريب pic.twitter.com/RQQhUELalh

— dima🧡💛 (@Dimadado2) September 6, 2019