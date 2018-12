”Seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen auttaa ja vankila parantaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ben Zyskowicz ihmetteli vihreiden kriminaalipolitiikkaa, jossa seksuaalirikokset ovat poikkeus.

Kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) mukaan oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt enemmän kansalaisten oikeustajua vastaavan kriminaalipolitiikan edistämiseksi kuin kymmenen edeltäjäänsä yhteensä.

Zyskowicz totesi Häkkäsen antaneen useita kriminaalipolitiikkaa kiristäviä esityksiä.

– Sosiaalidemokraattisten ja vihreiden oikeusministerien aikanahan oli tämä punavihreä kriminaalipolitiikka, jonka mukaan kovemmat rangaistukset eivät auta mitään ja vankila ei paranna ketään. Tämä on ilmeisesti edelleen vihreiden kriminaalipolitiikka, paitsi seksuaalirikosten kohdalla rangaistusten koventaminen kuitenkin auttaa ja vankila parantaa, Zyskowicz sanoi eduskunnan käsitellessä oikeusministeriön hallinnonalan ensi vuoden budjettia.

Zyskowicz oli kuitenkin huolissaan siitä, ehtiihän eduskunta käsitellä kaikki lakiesitykset.

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo sanoi yhtyvänsä Ben Zyskowiczin näkemykseen. Elo huomautti kuitenkin, että selvitys siitä, mikä on niin sanottu kansan oikeustaju aloitettiin jo aiemmin oikeusministerinä toimineen Jari Lindströmin (sin.) aikana.

– Nyt hallitus laittaa niitä esityksiä täytäntöön, jotka vastaavat kansan oikeustajua. On erittäin tärkeää, että kiristetään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikosten rangaistuksia. Minusta tuntuu, että täällä salissa on oikein parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä, vaikka täytyy sanoa, että yhdyn myös edustaja Zyskowiczin ihmetykseen siitä, että joissain toisissa rangaistuksiin liittyvissä kysymyksissä punavihreillä on täysin toisenlainen linja. Annetaan ymmärtää, että päähän paijaaminen riittää, vaikka minä väitän, että se ei nyt kaikille vain riitä, Elo sanoi.

Antti Häkkäsen aikaansaannoksia oikeusministerinä kiittelivät useat kansanedustajat sekä eduskuntasalin oikealta että vasemmalta laidalta. Häkkänen kiitti saamastaan palautteesta.

– Kriminaalipolitiikan isoa linjaa on ryhdytty viimeisen vuoden aikana kääntämään niin, että uhri nostetaan keskeisempään asemaan. Suomessa on tehty kriminaalipolitiikkaa hieman erilaisesta lähtökohdasta aiemmin, mutta nyt ryhdytään painottamaan, kuinka oikeudenmukaisena rangaistus koetaan uhrin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Ei pelkästään niin, kuinka tekoa voidaan ennaltaehkäistä tai tekijää kuntouttaa, Häkkänen kertoi.

Hallitus on antanut syksyllä kuusi syksyllä kuusi rangaistusten kiristämistä koskevaa lakiesitystä. Ehdolliseen vankeuteen tuomittaville aikuisille esitetään harkinnanvaraista valvontaa, ehdonalaisen vapauden valvontaa tehostetaan ja maahantulokiellon rikkomisesta säädetään erillinen rangaistussäännös.

Lisäksi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia kiristetään ja tarkistetaan ensikertaisuussäännöksiä. Lisäksi säädetään, että toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyneille olisi mahdollista tuomita muuntorangaistus, jos sakkoa ei saada perityksi.