”Seksuaalirikosten rangaistustaso alempi kuin talousrikosten”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristäminen lähettää selkeän viestin.

Sofia Vikman (kok.) pitää hallituksen torstai-iltapäivällä julkaisemaa esitystä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä kannatettavana.

– Kiristämällä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia lähetämme selkeän viestin siitä, miten vakavina ja tuomittavina rikoksina näitä tekoja pidämme. Yhteiskunnan on suojeltava lapsen oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen, Vikman sanoo.

Törkeästä lapsenraiskauksesta esitetään rangaistavaksi sitä, joka syyllistyy samalla teolla törkeään raiskaukseen ja törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Rangaistus törkeästä lapsenraiskauksesta olisi 4-12 vuotta vankeutta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin nykyisestä 4 vuodesta 6 vuoteen vankeutta.

Vikmanin mielestä muutokset ovat tarpeellisia.

– Törkeän lapsenraiskauksen säätämisellä kiristetään rangaistuskäytäntöä vakavimmissa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistuksen korottaminen taas mahdollistaa ankarampien rangaistusten tuomitsemisen sellaisista teoista, joita ei voida tuomita lapsen törkeinä seksuaalisina hyväksikäyttöinä. Muutokset kiristävät seksuaalirikollisten tuomioita ja tuovat enemmän oikeutta uhrille, hän sanoo.

Esitetyt muutokset rikoslakiin ovat osa oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) rangaistuspolitiikkaa kiristävää lainsäädäntöpakettia. Vikman näkee linjan perusteltuna.

– Seksuaali- ja väkivaltarikoksista tuomittavien rangaistusten taso on tällä hetkellä selvästi matalampi verrattuna esimerkiksi talousrikoksista tuomittavien rangaistusten tasoon. Erityisen ongelmallinen tilanne on ollut lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla. Hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava askel oikeaan suuntaan, Vikman sanoo.