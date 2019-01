”Seksuaalirikosten rangaistukset eivät vastaa tekojen vakavuutta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sofia Vikman kiittää oikeusministeri Antti Häkkästä seksuaalirikosten rangaistuksia koskevan uudistuksen käynnistämisestä.

Kansanedustaja Sofia Vikmanin (kok.) mukaan seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö tarvitsee kokonaisuudistuksen ja rangaistuksia seksuaalirikoksista on kiristettävä kautta linjan.

– Suostumuksen roolin on korostuttava raiskaustapauksissa ja lapsen hyväksikäyttö on säädettävä rangaistavaksi raiskauksena. On oikein, että oikeusministeri (Antti) Häkkänen (kok.) tarttui toimeen ja asia etenee, hän sanoo.

Vikmanin mukaan raiskauslainsäädäntöön on tehtävä tuntuvia kiristyksiä tunnusmerkistöihin ja rangaistusasteikkoihin.

– Seksuaalirikosten rangaistusten on oltava nykyistä ankarampia ja niiden on viestittävä sitä, miten tuomittavina ja vakavina rikoksina suomalainen yhteiskunta näitä tekoja pitää, hän sanoo.

Vikmanin mukaan rangaistusten tason lisäksi on tarkistettava myös seksuaalirikosten tunnusmerkistöä.

– Suostumuksen puutteen lisääminen raiskauksen määritelmään parantaisi raiskauksen uhrin asemaa ja oikeusturvaa. On tarpeellista, että lainsäädännöstä ilmenisi selvästi, että seksuaalisen teon tekeminen uhrin tahdon vastaisesti tai ilman tämän suostumusta on rangaistavaa. Suostumuksen lisääminen raiskauksen määritelmään vahvistaisi uhrin asemaa ja madaltaisi ilmoittamiskynnystä, kun todistelussa ei väkivallan uhkaa tarvitsisi enää todistaa, hän toteaa.

Vikmanin mielestä seksuaalirikosten rangaistukset kautta linjan eivät tällä hetkellä vastaa ja viesti tekojen vakavuutta. Esimerkiksi raiskauksen minimirangaistus on vain yksi vuosi vankeutta, joka tuomitaan pääsääntöisesti ehdollisena.