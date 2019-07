Seksuaalirikosten määrä kasvoi yli 16 prosenttia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosten kokonaismäärä on silti laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana.

Poliisin julkaisemien tilastojen mukaan seksuaalirikosten kokonaismäärä kasvoi tammi–kesäkuussa yli 16 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Luvuissa on suurta alueellista vaihtelua, sillä esimerkiksi Oulun poliisilaitoksen alueella raiskausrikoksia tuli ilmi 37 enemmän eli lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Ilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kasvoivat 42 kappaleella eli 98 prosentilla. Seksuaalisten ahdistelun määrä pysyi sen sijaan tammi–kesäkuussa aiemmalla tasolla.

Erilaisia seksuaalirikoksia tuli Oulussa poliisin tietoon yhteensä 205 kappaletta eli lähes 85 prosenttia edellisvuotta enemmän. Poliisi huomauttaa, että nyt julkaistuista tilastoista käy ilmi vain ilmoitettujen rikosten määrät, joten luvut eivät kerro rikoksentekijöiden määrän mahdollisista muutoksista.

Oulun poliisilaitoksen mukaan 152 tapauksessa rikoksesta epäilty oli poliisin tiedossa, ja heistä 60 oli ulkomaalaisia. Ulkomaalaisten suhteellinen osuus kaikista seksuaalirikoksissa oli Oulussa kuluvana vuonna noin 40 prosenttia, viime vuonna 25 prosenttia.

Poliisin mukaan ilmoitusten määrää lisää pitkien rikossarjojen ilmitulo, jolloin lyhyelle ajalle kirjautuu useita ilmoituksia. Oulun poliisilaitos tiedotti talvella alaikäisiin, 10–15-vuotiaisin tyttöihin kohdistuneista epäillyistä rikosepäillyistä pääasiassa Oulussa.

Teot ajoittuivat kesään ja syksyyn 2018. Poliisi kehottaa edelleen erityisesti nuoria ja nuorten vanhempia tarkkaavaisuuteen ja pelisäännöistä sopimiseen sosiaalisessa mediassa.

Turvallisuusongelmat kasautuvat

Koko maan tammi–kesäkuun seksuaalirikoksista noin 67 prosentissa tapauksista epäilty on tiedossa. Näistä 28 prosenttia on ulkomaan kansalaisia, mikä on noin kuusi prosenttiyksikköä vuotta 2018 enemmän.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan turvallisuusongelmat vaikuttavat kasautuvan yhä pienemmälle väestöryhmälle sekä tietyille alueille.

Kokonaisrikollisuuden trendi on edelleen laskeva. Myös Oulussa yleisten paikkojen turvallisuutta mittaavan indeksin mukaan katuturvallisuus koheni alkuvuonna ja oli yleisesti ottaen hyvällä tasolla.

Oulun poliisilaitoksen tammi-kesäkuun 2019 tilastot: Rikosten kokonaismäärä (ilman liikennerikoksia) kääntyi selvään nousuun https://t.co/yCQnxn33mT — Poliisi Oulu (@oulunpoliisi) July 26, 2019

Poliisin tilastot 1.1. – 30.6.2019: Arjen turvallisuuden ylläpidossa poliisia työllistävät erityisesti kiireelliset hälytystehtävät, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset sekä huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen https://t.co/It5rud31sm pic.twitter.com/3557pPxNa9 — Suomen poliisi (@SuomenPoliisi) July 26, 2019