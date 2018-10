”Seksuaalirikollisten halut kuriin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) katsoo, että osalle seksuaalirikollisia pitäisi käyttää enemmän ns. kemiallista kastraatiota

Mia Laihon mukaan ssille on noussut toistuvasti tapauksia, jossa seksuaalirikoksesta tuomittu henkilö uusii rikoksen vankilasta päästyään. Hän on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa tiedustellaan ministeriön halukkuutta puuttua tilanteeseen.

Seksuaalirikollisilla on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollisuus päästä valvottuun koevapauteen, mikäli he sitoutuvat lääkehoitoon. Lääkityksellä pyritään hillitsemään vangin seksuaaliviettiä ja näin rikoksen uusimisriskiä. Tarkoituksena oli, että mahdollisuuteen tarttuisi vuosittain yhä useampi vanki. Tällä hetkellä luku on kuitenkin käytännössä lähellä nollaa.

– Pelkkä rikollisen sulkeminen vankilaan ei riitä. Nyt on uskallettava tehdä päätöksiä, jotta rikosten uusimisriski vähenisi. Nykyisessä muodossa tarjottava hoito ei houkuttele tuomittuja tarttumaan mahdollisuuteen. Turvallisuusriskien minimoiminen ja ennaltaehkäisy olisi luontevaa, koska vangit kuitenkin pääsevät ulos vankilasta jonain päivänä, Laiho toteaa tiedotteessaan.

Rangaistuksia seksuaalirikoksista on vaadittu kovennettavaksi ja oikeusministeri Antti Häkkäsen (kok.) johdolla ministeriössä ollaan valmistelemassa tiukennuksia lakiin. Laihon mukaan säännös törkeästä lapsen raiskauksesta sekä korotukset seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistukseen ovatkin tarpeen.

– Kun tiukennuksia lakiin valmistellaan, niin samalla olisi oiva tilaisuus harkita, voisiko valikoiduissa tapauksissa vankeusrangaistuksen pituutta lieventää, jos tuomittava suostuu valvottuun seksuaalista viettiä vähentävään kemialliseen hoitoon. Koska seksuaalirikokset tehdään usein täydessä ymmärryksessä, tuomion lyhentäminen törkeimmissä tapauksissa ei olisi kuitenkaan yleisen oikeustajun varjossa perusteltua. Lääkehoitoa voisikin harkita lisättävän erityisesti lievien tapausten kohdalla, Laiho sanoo.